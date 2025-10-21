ALL1000円以下で衝撃のかわいさ...！おうちハロウィンを楽しめる 3COINSの″ゆるふわコスチューム″3選。

ハロウィン関連の商品が多く登場し、世間はすっかりハロウィンムードです。

今年は家族そろって自宅でパーティー！ そんな過ごし方を計画中の人もきっと多いはず。

小さな子どもを持つママ・パパに今すぐにゲットして欲しいアイテムが、3COINSで買えるコスチュームです。

カワイイ！らくちん！お手頃！

毎年ラフな雰囲気とファッション性の高い素材の合わせ方を特徴とする、3COINSのキッズ向けコスチューム。価格設定もリーズナブルなので気軽に買えますよ。

1000円以内でゲットできるアイテムをピックアップして紹介します。

●モンスターかぶりもの&手セット／ハロウィン（880円）

モンスターをモチーフにしたコスチュームセットは、写真映えすること間違いなし。

ぬいぐるみのようなボリュームのあるふわふわ素材に、角・爪の鋭いデザインがスパイスとして効いています。かぶりものの紐を結べば、ずり落ちる心配もありません。

別売りのブルマ&シッポセット（880円）と合わせて、全身コーデも楽しめますよ。

●魔女帽子&マントセット：80〜110cm／ハロウィン（1320円→880円）

ハロウィンモチーフの王道"魔女"になりきれる、シックなブラックカラーのコスチュームセット。今なら33％オフのセール価格でゲットできます。

夜空に輝くような星のデザインとチュールリボンで、さり気ない存在感が。

別売りの魔法ステッキ（330円）をプラスすれば魔女感がアップ！

●被るオバケ布：175×150cm／ハロウィン（550円）

頭からふんわりと被るだけでお化けに変身できる、ユニークで愛おしいアイテム。

周りとちょっと差をつけたい、着替えが楽なものが理想、そんなコスチュームを探している人にぴったり。

普段使っているイスなどの家具にかければ、ハロウィン仕様の空間に早変わりです。

コスパ最強のコスチュームを身につければ、子どもも親も、忘れられない思い出が作れるはず。

2025年10月21日現在、店舗と公式オンラインストアで販売中です。

ハロウィンの準備は、今からでもまだ間に合いますよ！

