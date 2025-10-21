²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ö½¼¼Â¤·¤¿5Æü´Ö¡×¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤«¤éµ¢¹ñ
¡¡19Æü¤Þ¤Ç5Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçÁêËÐ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤é¤¬21Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö½¼¼Â¤·¤¿5Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀº×û¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë³¤³°¸ø±é¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê14ÅÙÌÜ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Á°²ó¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¶½¹Ô¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¡¢Ìó2Ëü7Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£ÍèÇ¯6·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡5ÀïÁ´¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²£¹ËË¾ºÎ¶¤é¤Ï22Æü¤ËÌá¤ë¡£