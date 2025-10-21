“5億円超”ド派手な新居を建設中！マダム信子73歳、壮絶半生と19歳年下夫との終活に密着

今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。

10月17日（金）放送の同番組では、かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子（73）の現在と彼女の“終活”に密着した。

©AbemaTV,Inc.

昨年、長年住んだ豪邸を売却したと語り、現在は家賃100万円の神戸のマンションで暮らす彼女だが、その裏で高級住宅地・芦屋に「片手（5億）以上」と語るド派手な新居を建設中であることが判明した。

ヒョウ柄＆ピンクのエントランス、螺旋階段や玉座が構える玄関、壁紙からベッドまですべてヒョウ柄の寝室など、マダム信子の個性が詰まった新居の構想に、ゲストの大沢あかねも「城じゃん」と驚いた。

©AbemaTV,Inc.

番組では、韓国人の両親のもとで育ち、「クサい」といじめられた過去や、18歳でのお見合い結婚と離婚、そして大阪・北新地でNo.1ホステスに上り詰めるまでの半生を振り返った。

その後、19歳年下の夫・幸治さんと出会い、大阪で開業した焼肉店は狂牛病騒動で1億円の借金を抱えることに。

©AbemaTV,Inc.

「人生終わりやと思った」と語るほどの壮絶な逆境の中で、「幸治くんはどっか行ってくれたらええのにって何度思ったことか…」と、当時の夫を想うがゆえの苦悩を告白した。

しかし、幸治さんは「この人についていけば食べられないことはない」と彼女の“人間力”と“サバイバル力”を信じ、支え続けたという。

©AbemaTV,Inc.

そんな絶望の淵から、起死回生で開発したスイーツ「マダムブリュレ」が店舗に大行列ができるほどの空前の大ヒットとなり、借金を完済。

現在は31年間連れ添った夫へ「私のものはみんな幸治くんのもの」と語り、家も仕事も最高の形で未来に託すことが彼女流の“終活”だと語った。

また、夫の幸治さんも「正直40代後半からは、子孫を残したいという気持ちはあった」と本音を明かしつつ、「あの人の最後を見届けたい」とマダム信子への深い愛情を語っていた。