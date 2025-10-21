¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¦Í§ÊÝ¡¢Ä¹È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¤¿¤Î¤ó¤Þ¤¹¡×¡¡·ÝÉ÷¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë³èÆ°¤Ë´¶Æ°¹¤¬¤ë
¡¡¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÎÍ§ÊÝÈ»Ê¿¤¬¡¢¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤ÎÄ¹È±¤òÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£10·î20Æü¡¢¸µÈþÍÆ»Õ¤Î·Ý¿Í¡¦¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡ÊBKB¡Ë¤Î¡ÖBKBÈþÍÆ¼¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä»ö¸Î¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìµ½þ¤Ç°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë³èÆ°¤Î¤³¤È¡£¥¢¥¦¥È¥íー¤Ê·ÝÉ÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤È¤Ï¾¯¤·¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Í§ÊÝ¤Ï¡Ö²¶¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤¹¤è¡×¡ÖÁ±¹Ô¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¤ó¤¹¤è¡×¤È¤ª¤É¤±¤ë¤¬¡¢BKB¤Ï¡Öº¬¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£30cm¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¥¤¥áー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤É¬Í×¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¡×¤Èñ¨¡¹¤È¤·¤¿Í§ÊÝ¤Î»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
¡¡ÃúÇ«¤Ë¥«¥Ã¥È¤ò¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¡×¤ä¡Ö¹¥¤¤ÊÌ¡²è¡×¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¥Èー¥¯¤ä¡¢ÈþÍÆ¼¼¥³¥ó¥ÈÉ÷¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¥Ó¥Õ¥©ー¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢¼ã´³²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤ë¤È¡¢È±¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿°åÎÅÍÑ¥¦¥£¥Ã¥°ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢¥Ø¥¢¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëº£²ó¤ÎÆ°²è¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë