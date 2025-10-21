Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月21日は、充電しながら好みの角度にスマホを設置できるPhilips（フィリップス）の「マグネット式カーマウント（DLK2301Q）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Philips (フィリップス) 車載スマホホルダー マグネット magsafeホルダー 15W急速充電 携帯ホルダー 自由調整 超強力吸着 片手操作 車用ホルダー 3M粘着テープ 繰り返し利用可能 カー用品 全機種対応 DLK2301Q 3,580円 （28%オフ） Amazonで見る PR PR

最大15W出力で充電可能。フィリップスの「マグネット式カーマウント」が3,580円

Philips（フィリップス）の「マグネット式カーマウント（DLK2301Q）」が28%オフ。今なら、3,580円とお得ですよ。

吸着エリアはワイヤレス充電に対応し、MagSafe対応のiPhoneを近づけるだけでピタッと固定。

Qi規格に対応しており、最大15W出力で急速充電ができますよ。

USB-Cポートが2つ備わっているから、向きやケーブルの位置を気にせず設置できるのもポイントです。

スマホの操作性も自由自在。MagSafe非搭載のスマホとも互換性あり！

N52磁力の強力なマグネットを内蔵。ガタガタ揺れる悪路でも落下を防ぎます。

スマホを縦向き＆横向きにするのも自由自在。片手での着脱もスムーズです。

本体の素材には形状記憶合金を使用。柔軟性が高く、角度の調整もしやすいですよ。

メタルプレ一トが付属しているから、MagSafe非搭載のスマホでも使えるのは助かります。

車内のどこでも設置OK。接着性＆耐熱性能に優れた3Mのテープも付属

安定感があり耐熱性にも強い3Mのテープ付き。はがし跡やベタつきが残らないのも有難いですね。

ダッシュボード、フロントガラスなど車内の配置にあわせて好きな位置に設置できますよ。

デザインもシンプルで落ち着く空間を演出します。家族や友人との旅行が快適になるアイテム、要チェックですよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月21日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

