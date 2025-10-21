Photo: 小野寺しんいち

"元"ゲーマーの皆さん。

毎年のように、超ビッグタイトルが出てますが、そろそろ遊びたくないですか？ 実は私も、そんな欲求を抱えながら、日々を過ごしている一人です。

ポータブルゲーミングPCが、僕らの"フェニックスの尾"になるか！？

昔は、お気に入りのタイトルが出たら即購入して、数週間あるいは数ヶ月、その世界に没頭していたもんです。

でも最近、なんかめっちゃ娯楽多くないですか？ ネトフリの話題作まだ見れてないし、好きなYouTuberの動画もどんどん更新されるし…。いつの間にかタイパ人間になっていた私は、30時間は当たり前、遊び尽くそうとしたら60時間なんて平気でかかる娯楽、「ゲーム」を、やっている余裕、なくなってしまっていたんです。

でも、そんな時に聞いた噂。「最近、ポータブルゲーミングPCがアツいらしい」。

手軽に遊べるそいつなら、もしかしたら今の私のライフスタイルにジャストフィットするのでは？ そんなことを妄想していたタイミングで、最新のポータブルゲーミングPCをレビューする機会をいただきました。

Photo: 小野寺しんいち 奥：ROG Xbox Ally X。手前：ROG Xbox Ally

レビューするのは、ASUSの「ROG Xbox Ally X」と「ROG Xbox Ally」です。

新しいROG Allyは、"ファニックスの尾"のごとく、私をまた“ゲームを楽しめる人間”として復活させてくれるアイテムになってくれるのか。そこんところ、チェックしていきましょう！

詳しいスペックはこちらの記事で。

Xboxのポータブル機キタ！ ASUSとタッグを組んで｢Windows OSの壁｣を突破

ROG Allyがウチにやってきた

Photo: 小野寺しんいち

まずそいつは、めちゃくちゃかっこいい箱に入ってやってきた。

Photo: 小野寺しんいち

開けて登場、ジャーンッ！

黒い方が、ハイエンドのROG Xbox Ally X。白がカジュアルゲーマー向けのROG Xbox Allyです。Xbox Ally Xは、より上級嗜好のクールさを纏い、Xbox Allyは、「ゲーム遊ぶぜ！」感満載の、楽しげな雰囲気を醸し出しています。

Photo: 小野寺しんいち

中央がシャープで、両サイドが丸みを帯びた独特のフォルム。幅290mm × 奥行き121mmの大きさです。

Photo: 小野寺しんいち

携帯ゲーム機といえば、ゲームボーイやPSPを思い出す人も多いかもしれません。ただ、本機はさすがは“ゲーミングPC”。このガッシリとした存在感がむしろ頼もしい。

Photo: 小野寺しんいち

ちなみに、Xbox Allyを持ってみたファーストインプレッションは「軽ッ！」でした。重さは約670g。さて、長時間遊んだらどう出るか？

これはもはや、Xboxポータブルだ。だからこそ、初心者でも扱いやすい

早速立ち上げてみましょう！

Photo: 小野寺しんいち

電源をつけると、“Xbox”な画面が広がりました。

そう、これこそがまさに本機の最大の特徴。携帯ゲーム機に最適化されたXboxのUI、｢Xbox フルスクリーン エクスペリエンス｣が体験の基盤になってます（Xbox フルスクリーン エクスペリエンスをデフォにしない設定もあります）。

ホームには、最近プレイしたゲームや、おすすめのゲームが一覧化。

Photo: 小野寺しんいち

サイドバーからは、ライブラリや、Xbox Game Pass、Xbox Cloud Gamingなどへアクセス可能です。まるで、"Xboxポータブル"のような感じで、コンソールライクな操作&体験になっています。

正直、ゲーミングPCってちょっと難しそうなイメージがありました。コンソールに慣れ親しんできたユーザーからすると、勝手の違いに戸惑うこともありそうだと。

でも、Xbox化された使いやすいインターフェイスは、初心者でも圧倒的な使いやすさをもたらしてくれます。初めてのポータブルゲーミングPCにはぴったりかも？

Game Passとの相性抜群。もちろんSteamへの切り替えもスムーズ

では、どんなゲームを遊べるんでしょうか。

Microsoftのストアに用意された様々なゲームを購入できるのはもちろん、「Xbox Game Pass」との相性が抜群にいいように感じました。

Photo: 小野寺しんいち

これは、数百のタイトルを遊べるゲームのサブスクです。これに入れば、クラウドゲーミングもできちゃいます。

Photo: 小野寺しんいち

ちなみに、ストア上では、ゲームタイトルごとにそれがポータブル機に最適化されているかが表示されているのがありがたかったです。

Photo: 小野寺しんいち

と、Xboxエコシステムの話ばっかりしてしまいましたが、普段Xbox使ってないよー！ なユーザーの皆さん、ご安心ください。もちろん、SteamやEAなどのプラットフォームにも対応しています。

Photo: 小野寺しんいち

各種ストアに、簡単に切り替えられるのも便利でした。

それに、Xboxをデフォにしない設定にすれば、本来的なゲーミングPCとして使えます。"Xboxポータブル"と言いましたが、それを望まないユーザーにもフレンドリーな作りになっています。

AAAを難なくこなすXbox Ally X

今回は、Xbox Game Passに登録して、複数のゲームを遊んでみました。

Photo: 小野寺しんいち

Xbox Ally Xでは、ずーっと遊びたかった『ホグワーツ・レガシー』にトライします。

始めてびっくり、こんな重いタイトルなのに、全然普通に遊べます。

ゲームモードは、「サイレント」から「Turbo」まで選べるのですが、サクサクです。ただ、ゲームのグラフィック設定で、高〜最高で遊ぶと流石にカクツキます。低〜中ぐらいがストレスなく遊べるライン。それでも、この小ささでこれが遊べちゃうのにはかなり驚かされました。

さすがは、最新のプロセッサ、｢AMD Ryzen AI Z2 Extreme｣を積んでいるだけのことはあるようです。

Photo: 小野寺しんいち

そのほか、こちらも念願のタイトル、『Ghostwire: Tokyo』をターボで遊んでみました。問題なく、元素を操るバトルを楽しめました。

カジュアルタイトルなら、Xbox Ally

では一方、カジュアルゲーマー向けのXbox Allyの方はどうでしょう。

こっちだと、流石にホグワーツを遊ぶのは厳しいです。サイレントでもスムーズに動かすことはできません。こちらに搭載のチップは「AMD Ryzen Z2 A｣。

Photo: 小野寺しんいち

『OCTOPATH TRAVELER』や『Hades』、『アスファルト：Legends』、『Overcooked! 2』、『Apex Legends』といったタイトルなら、ターボでもストレスなく遊べました。

Photo: 小野寺しんいち

Photo: 小野寺しんいち

Xboxコントローラー化で、圧倒的な持ちやすさ

Photo: 小野寺しんいち

本機で遊んでいて、とても印象的だったのがその持ちやすさです。

Photo: 小野寺しんいち

実はAlly、前モデルからデザインが超絶進化。というのも、AllyにXboxコントローラーを融合させたのが、今回の機種なんです。

Photo: 小野寺しんいち

手に吸い付くようなグリップ感。前面もなだらかな曲線を描いていて、手のひらに馴染みます。Nintendo Switchと持ち比べてみましたが、比較にならないほどフィットします。

Photo: 小野寺しんいち

バッテリーなどの重たいパーツを本体下部に配置することで、重心を下げて安定感と持ちやすさを実現しているんだとか。

軽いXbox Allyの方は、長時間プレイしても腕の負担にはなりませんでした。一方、約715gと重さのあるXの方は、ソファに仰向けで寝っ転がってプレイしていたら、1時間ほどしたことろで疲れを感じました。

ナイスなディスプレイサイズと、驚きのスピーカー性能

7インチのディスプレイは、迫力あるゲームに没頭できるほどには大きく、持ち運びに鬱陶しくならないほどには小さい。憎いとこ攻めてくるなぁなサイズ感です。

Photo: 小野寺しんいち

それに、かなり驚いたのがスピーカー性能。個人的な感想ですが、結構いいです。

ボリューム上げ目が超楽しい。ステレオサウンドで、ゲームに包まれるような感覚がありました。

プレイの邪魔をしない排熱構造

排熱はどうでしょうか。

Photo: 小野寺しんいち

重めのゲームを遊んでいると、ゴォーーーっと勢いよく排気します。背面と排気口の温度は流石に上がります。

Photo: 小野寺しんいち

ただ、グリップ部分はそこから離れているので、手に熱さを感じることはありませんでした。ここは設計の勝利でしょう。

排気音も、スピーカーに打ち消されてか、気になりませんでした。

ゲーム体験を向上させる名脇役、Xboxボタン

隠れたスーパープレイヤーを最後にご紹介しておきましょう。

Photo: 小野寺しんいち

「Xboxボタン」です。新たに搭載されたこのボタンは、画面にオーバーレイする形で、様々なツールを提供します。

ゲーム設定はもちろんのこと、音声設定、キャプチャ、パフォーマンス表示、Xbox ソーシャルなどが用意されています。

Photo: 小野寺しんいち

ちょっと気になったのが、ベータ版でしたが「Gaming Copilot」。AIアシスタントへ、プレイ中のゲームについて質問できちゃうんです。まだ完全体ではありませんでしたが、正規リリースされたら、攻略方法などを聞ける、かなり面白い存在になるのでは？

Photo: 小野寺しんいち

ちなみに、長押しすれば立ち上げているアプリを瞬時に移動することができて便利でした。

Photo: 小野寺しんいち

また、コマンドセンターボタンからは（Xboxボタンからもいけます）、オペレーティングモードやFPSリミッター、解像度の切り替えが瞬時に行なえます。「Armoury Crate SE」を起動すれば、さらに詳細な設定もいじれます。

Photo: 小野寺しんいち

「ここのビジュはもう少し上げたい！」とか、「ちょっとバッテリーしんどそうだからパフォーマンス落とそう」とか、ゲーム中に、ボタンひとつでパパッと設定を切り替えられるのはいいですよね。

遊ぶまでのハードルを取っ払う軽快さ。気づけば昔の私がここに

正直、本気で欲しくなりました。（今回はレビュー用にお貸し出しいただきましたが）ASUSさんにお返しするのがなんと心苦しかったことか。

Photo: 小野寺しんいち

特に私にハマったのは、ROG Xbox Ally X 。

Allyの方で遊べるようなカジュアルゲームなら、スマホやSwitchでやるんでもいいのかも。

一方Xは、「AAA級の本格ゲームを、手軽に遊びたい」という私のニーズにジャストフィットします。起動が早く、インターフェイスが使いやすく、どこでも、どんな体勢でも遊べるので、「ちょっと30分だけ遊ぼ」がこれならできるんです（コンソールでそれはしんどい）。

しばらくゲームとの距離ができていたのって、この、"遊ぶまでのハードル"があったからなんですね。かつてのゲーム好きな私に戻った今、本機は私にとって、確実にフェニックスの尾たるアイテムになったと確信しました。

さ、久々に、ゲームで遊ぼ！

Source: ASUS