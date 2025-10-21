【特集｜上越市長選挙】異例の混戦 過去最多の6候補の訴え、26日投開票【新潟】
任期満了に伴う上越市長選挙が19日に告示され、県内の市長選挙としては過去最多の6人が立候補しました。
各候補のプロフィールと第一声での訴えをまとめました。
■上越市長選挙に立候補（届け出順）
無所属・新 小菅淳一氏(73)
無所属・新 石田裕一氏(62)
無所属・元 宮越馨氏(84)
無所属・現 中川幹太氏(50)
無所属・新 風間直樹氏(59)
無所属・新 丸山章氏(71)
＜無所属・新 小菅淳一氏(73)＞
新人の小菅淳一さんは、上越市役所近くで第一声。高田高校・東京大学を卒業後、41年にわたり外交官を務めてきました。
■無所属・新 小菅淳一候補(73)
「我々は出陣をいたします。輝かしい上越を取り戻します。心優しい上越を作ります。市民一人一人が幸福で住める上越を作ります。」
20年前に合併した旧町村地域の振興や交流拠点『こどもセンター』の整備、上沼道や直江津港などインフラ整備の促進を掲げます。
■無所属・新 小菅淳一候補(73)
「信頼を取り戻す。誠実な市政を取り戻す。そして一人一人に寄り添う、優しい、心のこもった血の通った市政をやりたい。それだけです。色々な課題がある。一番はやはり13区を含めた市全体がバランスよく維持されて、活性化されていくことですね。」
＜無所属・新 石田裕一氏(62)＞
新人の石田裕一さんは、地元・浦川原で第一声を上げました。市議を4期務め、2023年からは市議会議長も務めました。
■無所属・新 石田裕一氏(62)
「人口減少が進む中で少子高齢化、我々が住む中山間地は本当に大きな課題を抱えています。人口減少対策、そして財政問題にもしっかり着実に向き合っていきたい。」
子育て世代や高齢者・障がい者にやさしいまちづくりを掲げるとともに、スポーツ拠点の整備や『シティセールス課』の新設による地域活性化も目指します。
■無所属・新 石田裕一氏(62)
「高齢者と障がい者、子育ての居場所づくりも考えていますし、スポーツでいえば北信越の拠点になれるのが上越地域の利点だと思う。財政面もしっかり無駄の削減に取り組んでいきたいというのが、私の政策の一番のところだと思います。」
＜無所属・元 宮越馨氏(84)＞
元職の宮越馨さんは、1993年から2期8年 市長を務めました。現在84歳。県議や市議も歴任し、自らを〝即戦力〟と強調します。
■無所属・元 宮越馨氏(84)
「実績と経験が豊富なすぐに使える政治家を選ぶべきなんです。最高齢の市長が最高の市政をやったら、こんなに素晴らしいまちはありません。これはおそらく世界にも発信できます。」
『子ども年金』の創設や中核病院の存続・合併地域の機能再編のほか、財政の立て直しを掲げます。
■無所属・元 宮越馨氏(84)
「まず人口減少を止める。とくに出生数を増やす。子育てに全面的に対応する政策を実行する。財政問題が非常に厳しい問題になっています。それを立て直すということであります。」
＜無所属・現 中川幹太氏(50)＞
市内の居多神社で第一声を上げた現職の中川幹太さん。若者の定住支援や市民との直接対話など、1期目の取り組みの継続を訴えます。
■無所属・現 中川幹太氏(50)
「この4年間、様々な皆さんが安心・安全で暮らしていけるような政策を実現するために、たくさんの種をまいてきた。これをやはり次の2期目で花を咲かせなければいけないと思っております。」
若者の活動への補助金拡充・子どもへの学習支援や子育て世帯の負担軽減を掲げるほか、IT企業などの誘致にも力を入れるとしています。
