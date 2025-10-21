ORANGE RANGE、地元・沖縄の高校で敢行した感動のサプライズライブの模様を公開
ORANGE RANGEが、地元・沖縄県の高校・沖縄県立コザ高等学校にて敢行したサプライズライブの模様がYouTubeで公開された。
■沖縄の後輩たちにエール
10月10日、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の学校上映・サプライズイベントのためにORANGE RANGEと主演の當真あみ、齋藤潤が沖縄県立コザ高等学校を訪問。
イベントでは特別授業として、全校生徒約1,080人で映画を観覧。ORANGE RANGEはその後、サプライズで登場した。今回公開された映像には、登場の瞬間の大熱狂の生徒たちの姿も収められている。
そして、ORANGE RANGEがサプライズで映画の主題歌「トワノヒカリ」を歌唱しはじめると、自然と生徒たちも立ち上がり、ライブ会場さながらの様子に。
ORANGE RANGEは夢と希望を胸に抱く沖縄の後輩たちに歌を通して力強いエールを送った。
YouTubeで公開された映像には、ORANGE RANGEによる感動のサプライズライブに加え、當真あみ、齋藤潤の登壇の姿や、ふたりがステージ袖でORANGE RANGE の歌唱を見守る姿など、イベントの裏側を収めたレアな映像も収録されている。
バンド結成24年目のORANGE RANGEが地元で繰り広げた、愛情溢れるサプライズと、當真あみ、齋藤潤の共演が実現したスペシャルなイベントの全貌をぜひYouTubeで楽しもう。
■リリース情報
2025.10.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「トワノヒカリ」
2025.10.22 ON SALE
SINGLE「トワノヒカリ」
■関連リンク
映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」作品サイト
https://movies.shochiku.co.jp/stmoon-movie/
ORANGE RANGE OFFICIAL SITE
https://orangerange.com/