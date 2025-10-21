「本当に真面目で真っ直ぐな好青年」本田響矢、共演俳優との“仲良し”自撮り2ショットに反響「破壊力半端ない」「素敵なお写真」
俳優の三上市朗（59）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。音楽劇『エノケン』で共演中の本田響矢（26）との2ショットを披露した。
【写真】「本当に真面目で真っ直ぐな好青年」“仲良し”自撮り2ショットの本田響矢＆三上市朗
三上は「音楽劇『エノケン』14・15ステージ目が終了ー。響矢くんは本当に真面目で真っ直ぐな好青年。どうかこのまま大きくなってほしいとおじさんは願うのです」とのコメントとともに、笑顔の自撮り2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「素敵なお写真ありがとうございます」「ピースしてるような影がかわいい」「音源も夢中なの愛感じます」「響矢くん、本当にこのまま成長してほしい逸材ですね」「ファンから見て真面目で真っ直ぐな好青年だと思います！私も三上さん同様にこのまま成長していってほしいし、その成長を見届けたいと思います」「お二人とも充実した良い顔」「破壊力半端ない！画面壊れるかと思いましたよっ!!」「三上さんありがとうございます 響矢くんのことよろしくお願い致します」などの声が寄せられている。
