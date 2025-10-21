　21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万9400円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては83.94円高。出来高は3753枚となっている。

　TOPIX先物期近は3258ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.50ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49400　　　　　+250　　　　3753
日経225mini 　　　　　　 49395　　　　　+230　　　 43403
TOPIX先物 　　　　　　　　3258　　　　　 +11　　　　2931
JPX日経400先物　　　　　 29400　　　　　+115　　　　 333
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+4　　　　 115
東証REIT指数先物　　売買不成立

