日経225先物：21日19時＝250円高、4万9400円
21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万9400円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては83.94円高。出来高は3753枚となっている。
TOPIX先物期近は3258ポイントと前日比11ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49400 +250 3753
日経225mini 49395 +230 43403
TOPIX先物 3258 +11 2931
JPX日経400先物 29400 +115 333
グロース指数先物 723 +4 115
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
