6人の男兄弟いるKEIKO（ME:I）、アイドルになったら…兄弟が「もうムヒムヒです」
21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後7：00）では、「大家族有名人SP」と題した企画を届ける。
【動画】6人の男兄弟いるKEIKO（ME:I）がトーク
梅沢富美男、アンミカ、石田明（NON STYLE）、弓木奈於（乃木坂46）らは、きょうだいが多いがゆえに、「子どもの頃そればかり食べさせられた」という食材が今では苦手になったと告白。
5人きょうだいの吉澤閑也（Travis Japan）は食べ物をめぐるケンカがたびたび起こり、「味噌汁が飛ぶ」「夜も眠れない」とその激しさを語る。そんな中、6人の男兄弟がいるKEIKO（ME:I）が、取り合いになる“高級料理”に全員ドン引き。また、アイドルになったことについて兄弟たちがどういう反応なのかを聞かれると、「もうムヒムヒですよ」と表現し全員大爆笑。果たして兄弟たちのムヒムヒぶりとは。
