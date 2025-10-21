川崎麻世「#やっと会えた」 元TOKIO・松岡昌宏と“偶然の再会”を報告「電話番号が変わって連絡が取れなかったが…」 2ショット披露に反響
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が21日、自身のインスタグラムを更新。元TOKIOの松岡昌宏（48）との交流について明かし、“偶然の再会”を報告した。
【写真】「いい男2人」“再会”を報告し2ショットを披露した川崎麻世＆松岡昌宏
川崎は「2年前に松岡昌宏くんが住む街に偶然引っ越して来たが電話番号が変わって連絡が取れなかったが昨夜入った店で偶然再会できた 毎回会うとかなり礼儀正しく体育会系だ！」「俺が帰る時もエレベーターのボタンを押して待っていてくれ『押忍！押忍！』と」「やっとLINE交換が出来てまた飲もうと約束できた」などとつづり、店内でおそろいのポーズを決める“仲良し”2ショットをアップ。「#再会 #やっと会えた」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「え、最強すぎ」「やっぱり麻世くん、マッチ、松岡くんは私の中ではいつまでもアイドルで、仲良しで居て欲しいです 大好きなメンバーです」「ラッキーな偶然ですが…麻世さん、幸運の神様が見守っててくれて良かったですね！再会おめでとうございます」「いい男2人」などのコメントが寄せられている。
