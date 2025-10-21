バスケットボールのリーグが来シーズンから再編されます。現在B2リーグで戦う鹿児島レブナイズは、来シーズンからB2リーグに相当する「Bリーグワン」への参入が決まりました。



プロバスケットボールチームの鹿児島レブナイズは、昨シーズンからB2リーグで戦っています。現在リーグはB1からB3に分かれていますが、来シーズンから売り上げや入場者の数でカテゴリー分けされる新たなリーグに再編されます。再編されたリーグでは成績による昇格・降格がなくなります。レブナイズが目指していたのは現在のB2リーグに相当する「Bリーグワン」。審査は2年前から始まっていて、2年連続で参入の条件を達成していました。





Bリーグは21日、新たなリーグのライセンスの判定結果を発表。レブナイズの「Bリーグワン」への参入が決まりました。25クラブの参入が決まりましたが、入場者数や売り上げなど基準を全て満たしたのはB2のレブナイズと熊本など3クラブのみでした。（鹿児島レブナイズ・鮫島和人GM）「将来的にはプレミア、日本一のクラブを目指していきたいので、引き続きご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします」（鹿児島レブナイズ・有川久志社長）「本当に1人1人の方々に支えられて明確な基準を突破した思っているので感謝している」今シーズンがB2での最後の戦いとなるレブナイズ。今月25日と26日はホームで青森と対戦します。