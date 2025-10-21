SixTONESの松村北斗（30）が21日、東京・西東京市の多摩六都科学館プラネタリウムドームで主演映画「秒速5センチメートル」（監督奥山由之）の大ヒット御礼イベントを行った。

2007年公開の新海誠監督の同名アニメ映画が原作。小学生の頃に約束を交わした男女の純愛物語。

実際に撮影で使用したプラネタリウムで、当日の夜空の生解説を披露。新海誠氏からも「良い声でしたね」と絶賛された美声で、観客をロマンチックな星空の世界へといざなった。

生解説を終え「やめていただきたいですよねこういうことは」と“苦言”。やる前は「うれしいし、ワクワクしていた」という。ただ「やり終わったら2ミスしてまして」と告白。「あー、やりたくなかったなと。2回ミスするくらいならやりたくなかったな、と。ほんとバチッとやったら格好良かったのにな…」と嘆きつつ、なかなか無い体験を「緊張しちゃいました。楽しかった」と振り返った。

実際にこの地で撮影を行ったのがちょうど1年前の10月21日。その事実を知ると「1年経ったんですね」と感慨を語りつつ「じゃあ噛んじゃダメじゃん。完璧な再現をしなきゃいけなかったのに」とミスを再び後悔。撮影時の方が「生解説上手だった」と反省しきりで「（きょう生解説を）始めたら緊張して息吸えないし、声震えちゃうし、最悪だよと思いながら最初の方やっていた。途中からちょっとノってきて、スピード出たら間違えちゃったんです」と肩を落としていた。