¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û¿ùÃ«·ý»Î»á¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇÎÉ¤¤Åê¼ê¤ÈÍ½´¶¡×¡ÈÆÈÎ©¥ê¡¼¥¬¡¼¡É»Í¹ñIL¹âÃÎ¡¦ÅÏîµÅÔÅÍ
¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èº£½µ¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£º£Ç¯¤â¤½¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¡¢Ä©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ËÎ×¤à¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÁª¤Ö¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·Áª¼ê¡×5¿Í¤ò°ì¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£(Âè4²ó¡¿5²ó)
¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¦¿ùÃ«»á¡£¡Ö¹â¹»¡¦Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¡¦ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤È¡¢Ìîµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¿ùÃ«»á¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤éº£²ó¤Î´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
ÀçÂæÂç¡¦Ê¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡¢NTTÅìÆüËÜ¡¦ÀÐ°æ¹ªÆâÌî¼ê¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¡¦³ÀÆâÎ¿³°Ìî¼ê¤ËÂ³¤¯4¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¿ùÃ«»á¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¹¥Åê¼ê¤ÈÍ½´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¡¦¹âÃÎ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥¹¤ÎÅÏîµÅÔÅÍÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤À¡£
ÅÏîµ¤¬½êÂ°¤¹¤ë»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢8¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢µîÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆÈÎ©¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢°ìÅÙ»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ï¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¿ùÃ«»á¡£¤½¤Î¼èºà¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬ÅÏîµ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡ØÎÉ¤¤Åê¼ê¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î³èÌö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ùÃ«»á¡£¡Ö¼´¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤éµå¤¬¥¹¡¼¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÏîµ¤Ï¡¢ºÇÂ®150¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁà¤ëº¸ÏÓ¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¤Ê¤ë125¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Î¹â¤¤Åê¼ê¤À¡£
¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ô¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£µå¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¡ØÂª¤¨¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÅÏîµ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤ëº¸Åê¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¡ÊNPB¤Ë¡Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¡£¥¯¥í¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢º£±ÊÅê¼ê¡Ê¾ºÂÀ¡¦¥«¥Ö¥¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢ÆüËÜ¿Íº¸ÏÓ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤òÎã¤Ëµó¤²¤¿¡£
¸½¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤ëÅÏîµ¤Î¥×¥í¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀèÈ¯¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÍÞ¤¨¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â¨ÀïÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º¸Åê¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Ï¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤È¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
º£Ç¯¡¢ËÉ¸æÎ¨0.17¡¢50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¼ùÎ©¤È°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢ÅÏîµ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¹âÃÎ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏîµ¤â¹âÃÎ¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤«¡¢±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£ÅÏîµÅÔÅÍ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù ¤ß¤ä¤È¡Ë
2002Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢23ºÐ¡£176Ñ¡¦77Ô¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡¢Åê¼ê¡£°¦ÃÎ¡¦»ê³Ø´Û¹â¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤Ê¤¬¤é¼çÀï¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸©4¶¯¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÃæµþÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢º£µ¨¡¢¹âÃÎ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥É¥Ã¥°¥¹ÆþÃÄ¡£¼ç¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ26»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¤Ê¤ë125Ã¥»°¿¶¤ÎÀ®ÀÓ¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¿À»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ä¹Ìî,
»×¤¤¤ä¤ê,
¾åÅÄ,
°ÖÎîº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¸å,
ºßÂð°åÎÅ