A.B.C-Z、TOMORROW X TOGETHER、CUTIE STREET、AiScReam出演『めざましライブ』PPV生配信
フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『めざましライブ2025』の23日公演をペイ・パー・ビュー(PPV)で生配信する。
『めざましライブ2025』
例年夏に開催されてきた『めざましライブ』は、今年は秋に開催。10月にお台場エリアにオープンした新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」を舞台に、番組にゆかりのあるアーティストたちがフェス形式で登場する。
ステージでは、ちいかわ・ハチワレとのコラボレーション、めざましキャスター陣とのトーク、来場者とアーティストによる“めざましじゃんけん大会”などの企画を展開。
23日は、A.B.C-Z、TOMORROW X TOGETHER、CUTIE STREET、AiScReamが出演する。
ME:Iのステージ部分は、権利上の都合により生配信の対象外。「追っかけ再生」は対応せず、アーカイブ配信も行われない。
