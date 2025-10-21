ダウンタイム1日＆月10万円に抑えた美容施術で美に磨き キャバ嬢・渚みほの計算された美容法とは
【モデルプレス＝2025/10/21】札幌・すすきの「桃李」に勤務する、渚みほ。キャバ嬢になって美容に使えるお金が増え、美意識が高まった。月10万円に抑えながら、ダウンタイムが1日で終わる美容施術で美に磨きをかける彼女の美容法に迫る。【インタビュー全2回の2回目】
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
渚：最近は涼しくなってきたので、外でキャンプをしたり、岩盤浴に行ったりしています。休日はアウトドアなことをするのが多いかもしれないです。
― 読者の中には渚さんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝く渚さんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
あかぬけた方法トップ3
1．眉アート
2．ほくろを取る
3．ダイエット
1位は眉アート。元々眉毛があまり生えていなかったのですが、眉アートのおかげですっぴんでもいい感じになったので大事かなと思います。いつも自分の眉毛に合ったデザインにしていて、お店の方にお任せにしています。1回やれば1年ほど保てるのですが、私は半年に1回メンテナンスをしていて。色は茶色にするのが気に入っています。
2位はほくろを取る。元々ほくろが多くて、10個ほど取りました。取ってもまたすぐ違う場所に現れて、ほくろができやすい体質なのだと思います（笑）。でも目元のほくろだけはあえて残しています！
3位はダイエット。バルセロナグループに移籍して、周りから「痩せた」と言われることが増えました。ジムを契約して週に4回必死に走ったら、約5キロ落とすことができて。岩盤浴つきのジムだったので、走った後に岩盤浴をしていましたね。
＜その1：今日のメイク＞
お気に入りのリップを塗ってきました！あとはまつ毛をしっかり上げることで目がぱっちり見えるので、毎月まつ毛パーマとまつ毛エクステをしています。
＜その2：渚みほのマストバイアイテム＞
・KATE／LIP MONSTER／06＜口紅＞
職業柄リップが取れやすいので、落ちないのに潤いがあるところが気に入っています。塗り直しても綺麗なんです。
＜その3：美容法＞
キャバ嬢になってから肌治療にお金をかけられるようになったので、クリニックに通っています。水光注射、ジュベルックなど、ダウンタイムが1日ほどの施術を休日にやることが多いかな。何かしらの施術をしに月に1回は行っていて、毎月トータル約10万円に抑えるようにしています。
＜その4：会話術＞
私はあまり盛り上げるタイプではないので、傾聴を意識しています。素で接客しているのですが、お客様の話に被せないことは大切にしていて「ずっと頷いているね」と言われることが多いです。
＜その5：〇〇オタク＞
休みが取りやすくなったので、旅行にたくさん行っています。最近は東京に行ったのですが、今行きたいのは香港です。滝で有名なスポットがあって、滝浴びがしたくて。自然が好きなので、自然がある場所に行くことが多いですね。冬に埼玉県の秩父三大氷柱に行ったのですが、滝が凍っていて、とにかく迫力がすごかったのでおすすめです！
飾らない自然体な魅力と、目標達成のためにストイックに努力を続ける姿勢が印象的だった渚さん。休日はキャンプや岩盤浴でリフレッシュしつつ、美を追求するためには緻密な計算を怠らない。あかぬけの秘訣として挙げた「眉アート」「ほくろ除去」「ダイエット」は、全て彼女のセルフプロデュース力の高さを示している。
特に美容施術では、仕事に影響しないようダウンタイムを最短に抑えつつ、予算内で最大限の効果を引き出すというプロ意識が垣間見えた。お客様の話を丁寧に聞く傾聴型の接客スタイルも、彼女の内面の誠実さを表しているだろう。自然を愛し、旅行で感性を磨く彼女のブレない美意識と努力が、今の人気と輝きを支えていることは間違いない。（modelpress編集部）
