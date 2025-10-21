ORANGE RANGE、地元の高校でサプライズライブ 熱狂の生徒たちの姿収めた映像公開
【モデルプレス＝2025/10/21】バンド結成24年目を迎え精力的な活動を続けるORANGE RANGEが10月21日、公式YouTubeチャンネルを更新。地元沖縄県の高校・沖縄県立コザ高等学校にて敢行したサプライズライブの模様を公開した。
【写真】「イケナイ太陽」×「イケパラ」スペシャルMV
映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」の学校上映・サプライズイベントということで、10日にORANGE RANGEと主演の當真あみ、齋藤潤が沖縄県立コザ高等学校を訪問。特別授業として、全校生徒約1080人で映画を観覧。その後、ORANGE RANGEがサプライズで登場した。登場の瞬間の熱狂の生徒たちの姿も、映像に収められている。
サプライズで映画の主題歌「トワノヒカリ」を歌唱したORANGE RANGEに、自然と生徒たちも立ち上がり、盛り上がる様子も。夢と希望を胸に抱く沖縄の後輩たちに力強いエールを送った。
さらに、YouTubeで公開された映像では、ORANGE RANGEによる感動のサプライズライブに加え、當真、齋藤の登壇の姿や、ステージ袖でORANGE RANGEの歌唱を見守る姿など、イベントの裏側を収めたレアな映像も収録。バンド結成24年目のORANGE RANGEが地元で繰り広げた、愛情溢れるサプライズと、當真、齋藤の共演が実現したスペシャルなイベントの全貌を見ることができる。（modelpress編集部）
◆ORANGE RANGE、地元でサプライズライブ
◆當真あみ・齋藤潤も登場 感動の全貌明らかに
