「良いこと悪いこと」OPの変化が話題「鳥肌」「犯人から見た視点？」
【モデルプレス＝2025/10/21】俳優の間宮祥太朗、新木優子がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）の第2話が、18日に放送された。オープニングの変化に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】新木優子、美肌輝く大胆衣装姿
本作は予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たちが、タイムカプセルから出てきた6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムを掘り起こしたことをきっかけに同級生の不審死が始まっていく。
塗りつぶされていた、高木将（キング／間宮祥太朗）、武田敏生（貧ちゃん／空気階段・水川かたまり）、桜井幹太（カンタロー／工藤阿須加）、中島笑美（ニコちゃん／松井玲奈）、小山隆弘（ターボー／SixTONES・森本慎太郎）、羽立太輔（ちょんまげ／森優作）の6人のうち、空を飛ぶ絵を描いた貧ちゃんは転落死、消防士の絵を描いたカンタローは店主を務める居酒屋が火事になり、病院へ運ばれ、2人とも絵にちなんだ襲われ方をしていた。そんな中迎えた第2話のオープニングでは、1話のオープニングで、校庭を走る小学生が6人だったのに対して、1人減って5人になっている。
また、22年前に描いた「将来の夢の絵」を持った小学生時代と現在の写真が交互に流れる場面があるが、1話の中島笑美（ニコちゃん／松井玲奈）のポジションに武田敏生（貧ちゃん／空気階段・水川かたまり）が来ており、さらに貧ちゃんのみ、途中で裏返しにされていた。また1話では絵の内容は隠されていたものの、2話では全員の絵が明らかになっている。
2話では、スポットライトを浴びるアイドルの絵を描いたニコちゃんが、車のライトに照らされながら轢かれ、3人目の犠牲者に。2話の展開とオープニングの変化を受け、視聴者からは「3話のオープニングはニコちゃんが消えるのかな」「鳥肌」「犯人から見た視点？」「凝っててすごい」「細かいとこがたくさん変わってる」「この小さな変化も伏線な気がする」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】新木優子、美肌輝く大胆衣装姿
◆間宮祥太朗＆新木優子W主演「良いこと悪いこと」
本作は予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たちが、タイムカプセルから出てきた6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムを掘り起こしたことをきっかけに同級生の不審死が始まっていく。
◆「良いこと悪いこと」OPが変化
塗りつぶされていた、高木将（キング／間宮祥太朗）、武田敏生（貧ちゃん／空気階段・水川かたまり）、桜井幹太（カンタロー／工藤阿須加）、中島笑美（ニコちゃん／松井玲奈）、小山隆弘（ターボー／SixTONES・森本慎太郎）、羽立太輔（ちょんまげ／森優作）の6人のうち、空を飛ぶ絵を描いた貧ちゃんは転落死、消防士の絵を描いたカンタローは店主を務める居酒屋が火事になり、病院へ運ばれ、2人とも絵にちなんだ襲われ方をしていた。そんな中迎えた第2話のオープニングでは、1話のオープニングで、校庭を走る小学生が6人だったのに対して、1人減って5人になっている。
また、22年前に描いた「将来の夢の絵」を持った小学生時代と現在の写真が交互に流れる場面があるが、1話の中島笑美（ニコちゃん／松井玲奈）のポジションに武田敏生（貧ちゃん／空気階段・水川かたまり）が来ており、さらに貧ちゃんのみ、途中で裏返しにされていた。また1話では絵の内容は隠されていたものの、2話では全員の絵が明らかになっている。
◆「良いこと悪いこと」OPの変化に反響
2話では、スポットライトを浴びるアイドルの絵を描いたニコちゃんが、車のライトに照らされながら轢かれ、3人目の犠牲者に。2話の展開とオープニングの変化を受け、視聴者からは「3話のオープニングはニコちゃんが消えるのかな」「鳥肌」「犯人から見た視点？」「凝っててすごい」「細かいとこがたくさん変わってる」「この小さな変化も伏線な気がする」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】