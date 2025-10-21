それどこの？→【無印良品】なんです！ 大人のサマ見え♡「濃色パンツ」

重厚感のある色味がリュクスなムードを演出し、一点投入するだけでサマになる「濃色パンツ」は、おしゃれが苦手な大人世代の強い味方になりそう。今回は【無印良品】から、おすすめのパンツをピックアップしてご紹介。カジュアルコーデをランクアップできそうなワイドパンツや、スカート派も挑戦しやすそうなクロップドパンツなど。大人コーデを格上げできそうなデザインが登場します。

モードカジュアルにキマる褒められパンツ

【無印良品】「婦人 ユーティリティーイージーワイドパンツ」＜黒＞\3,990（税込）

表面にシワ加工を施した、ナイロン100%のシャカシャカとした素材が特徴。カジュアルなアイテムながらモードに決まる黒パンツは、穿くだけで大人のサマ見えコーデを楽しめそう。FTNアイコン@rikasato_さんも「どこのですか？って聞いてもらえる」と、周りから褒められているよう。裾を絞ってシルエットの変化を楽しめるのも嬉しいポイントです。

オンにもオフにも活躍しそうな美シルエットパンツ

【無印良品】「婦人 ユニフォーム素材で作ったタックワイドパンツ」＜黒＞\9,990（税込）

「制服に用いられるハリ感のある素材」（公式オンラインストアより）という、新感覚素材のパンツ。シルエットの美しさが魅力で、穿くだけでコーデを格上げできそう。休日だけじゃなく、お仕事やオケージョンなど、幅広いシーンに活躍しそうです。パンプスやスニーカー、ショートブーツなど、シューズを選ばず合わせやすい9分丈。

楽ちんおしゃれ見え！ 体型カバーとスタイルアップも両立

【無印良品】「婦人 縦横ストレッチ起毛 タックワイドパンツ」＜ネイビーストライプ＞\4,990（税込）

パンツの窮屈感が苦手……。そんなミドル世代には、縦横伸びるストレッチ素材で作られているこちらのパンツがおすすめ。両面起毛で暖かさも感じられるパンツは、冬へ向けて重宝しそう。お腹まわりをカバーできるタック入りで、レッグラインを拾いにくいワイドテーパードシルエットのパンツは、穿くだけで美脚見えも狙えそうです。

お手入れ簡単！ スカート派も挑戦しやすいクロップドパンツ

【無印良品】「婦人 縦横ストレッチ起毛 クロップドパンツ」＜ネイビーストライプ＞\4,990（税込）

上記で紹介したタックワイドパンツと、同素材で作られているクロップドパンツ。裾にかけて広がるフレアシルエットが特徴で、スカート並みにフェミニンなムードをまとえるのが魅力です。公式オンラインストアによると「ストレッチ性がありながら、型崩れしにくい」「毛玉ができにくいよう生地を見直し、さらに軽く仕上げました」とのこと。お手入れしやすいパンツは、毎日のコーデにヘビロテしそうな予感。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rikasato_様、@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i