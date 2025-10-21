同居猫さんがお風呂に入っても全く気付かない程に爆睡していた猫さん。それなのに…突然起こされ寝ぼけ眼で連れていかれた先は…お風呂場だったそう。複雑な心の声がだだ漏れのお顔とは…！投稿は、記事執筆時点で42.9万回以上表示され「解せぬ…なお顔可愛らしい」などの声が寄せられています。

【写真：寝ているところ突然『お風呂』に連れていかれて…猫が見せた『感情だだ漏れな表情』】

普段は大好きだけど…

Xアカウント「ぽんた師匠（@ponta_master）」に投稿されたのは、お風呂場で佇む『ぽんた』くんの様子です。モフモフの毛並みと堂々とした雰囲気が漂うぽんたくんは普段『師匠』と呼ばれているんだとか。

そんなぽんたくんだから水嫌いの猫さんが多い中、お風呂も余裕！むしろ大好きなんだとか。ですが、この日はお昼寝中。爆睡していて、同居猫の『めい』ちゃんが先にお風呂に入っていることにも気づかず…。

心の声が漏れ

次は「師匠の番！」と、急にお風呂場に連れて行かれ…まだ寝ぼけているところにお湯までかけられちゃった！お風呂好きのぽんたくんでも、やっぱり心の準備は必要だったようです。表情が明らかに困惑…。

「なんで急に…聞いてないよ」とでも言いたげな表情だったといいます。ですが、さすが師匠！とっても落ち着いた様子で難なくクリア。ちょっと表情には出ちゃっても、態度には出さないお利口なぽんたくんなのでした。

投稿には「こ…こんなはずじゃ、なかったのに…騙されたにゃ」「なんちゅー顔をしてる」「師匠、風呂上がりにコーヒー牛乳などいかがですか？」などのコメントと共にいいね件数が2.2万件を超え大反響となっています。

この他にも、Xアカウント「ぽんた師匠（@ponta_master）」には、ぽんたくんと、同居猫のめいちゃんの日々の様子が投稿されています。

