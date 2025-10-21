東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。



21日は一日、雲が広がりすっきりしない天気となりました。最低気温は17℃前後と肌寒い朝となりました。最高気温は22℃ほどで、日差しが少なかった分、秋らしい陽気とはなりませんでした。



これからの天気です。22日朝までは雲が残りますが、昼前には晴れ間が戻る見込みです。午後も天気の崩れはなく洗濯日和となりそうです。朝の最低気温は16℃前後の予想で、21日の朝よりも冷える所が多いでしょう。日中の最高気温は22℃くらいとなりますが、よく晴れるので昼間は暖かさを感じられそうです。





続いて週間予報です。この先、しばらくは秋晴れが続くでしょう。ただ、週末は低気圧が近づき、天気が下り坂となる見通しです。最高気温は24℃ほどと平年よりやや高い日が続きますが、来週はぐっと気温が下がり、昼間でも20℃ほどとなる日がありそうです。10月も下旬に入り、一気に秋らしくなってきました。このまま寒くなっていくのか、平年よりも寒い冬になるのか気になるところだと思います。今回のお天気メモはこちら「この冬の見通しは？」まず、11月は予報が変わりまして、平年よりも暖かくなる確率が高くなりました。冬型の気圧配置が強まる時期が少し後ろにずれそうです。そして、12月は平年並みの寒さになる予想ですが、平年よりも寒くなる可能性もまだありそうです。1月も平年並みの寒さになり、この冬が暖冬になる可能性は低そうです。秋は短いのに冬はしっかりあってしっかり寒くなりそうです。