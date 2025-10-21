元バルサのアフェライ氏が上田綺世を称賛

フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世がオランダ国内で脚光を浴びている。

現地時間10月20日にオランダ放送協会「NOS」の番組「Studio Voetbal」では、元オランダ代表MFイブラヒム・アフェライが上田の決定力を高く評価している。

27歳の日本人ストライカーは、今季エールディビジで得点ランキングトップに立つ11ゴールを記録。特にリーグ第12節ヘラクレス戦（7-0）での3得点が称賛の的となっており、「彼は完全に花開いた。信頼に応えている」との声が上がった。

かつてFCバルセロナなどでプレーをしたアフェライ氏はそのパフォーマンスに賛辞を送り、「彼は今のフェイエノールトで最も優れたストライカー」と絶賛。1点目は「キーパーから外に逃げる回転と非常に速いボールスピードで見事なゴールを決めた」と評価されている。

また2点目についても「相手DFの前に素早く入り込んだ動きは自信の表れ」と分析され、「当初は連続出場のチャンスを与えられず疑問もあったが、継続的に起用されるようになり、その実力を証明している」と触れている。

上田は今季リーグ戦9試合11ゴールと驚異的なペースで得点を積み重ねている。現地では「フェイエノールトにとって極めて重要な存在」との評価が定着しつつある。

ヘラクレス戦での大量リード後には、ロビン・ファン・ペルシー監督が翌週のパナシナイコス戦やPSV戦に備えて上田を温存。指揮官からの信頼の厚さも明らかになっている。

フィニッシュ精度、ポジショニング、決断力。すべての面で成長を見せる上田に対し、現地では「その存在はもはや不可欠」とする声も出ている。エールディビジの舞台で躍動する27歳の日本人FWが、さらなる高みに到達する日も近いのかもしれない。（FOOTBALL ZONE編集部）