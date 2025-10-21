¡Ø¥¢¥ÊÀã¡ÙÀ¼Í¥¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ù¥ë¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ÎÅê¹Æ¤¬¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ìµ¿À·Ð¡×¤ÈÂç±ê¾å
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¢¥ÊÌò¤ÎÀ¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ºÇ¶á¤ÏNetflix¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¥¤¥ä¡ª¡Ù¤ÇÂçÃíÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ù¥ë¡£É×¥À¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤È¤Î·ëº§µÇ°Æü¤òSNS¤Ç½Ë¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌµ¿À·Ð¡×¤ÈÂç±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤¿É×¤Ë¥Ï¥°¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¡Âç±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åê¹Æ
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î17Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÂç¤¤Ê¥À¥Ã¥¯¥¹¤ËÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡É·¯¤òÀäÂÐ»¦¤µ¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬¤¢¤ë»þÅÀ¤ÇºÊ¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨»¦¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë»¦¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ»ä¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ø¡¢12Ç¯ÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢10·î¤¬²ÈÄíÆâË½ÎÏ·¼È¯·î´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÈóÆñ¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÇ°¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÄíÆâË½ÎÏ·¼È¯·î´Ö¤Ë¤³¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌµ¿À·Ð¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¡×¡Ö²ÈÄíÆâË½ÎÏ·¼È¯·î´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¿ôÀé¤â¤Î½÷À¤¬¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤Î¼ê¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏËÜÅö¤ËÈá¤·¤¯¡¢Ìµ¿À·Ð¤À¡×¡Ö²ÈÄíÆâË½ÎÏ·¼È¯·î´Ö¤Ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·Ú¤¯°·¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤È¤«¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤È¤«¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡2013Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥¶¥¹¡¼¥é¡Ù¡Ê2005¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØArmchair Expert With Dax Shepard¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥À¥Ã¥¯¥¹¤È·ëº§¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡£2¿Í¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡Ê12¡Ë¤È¥Ç¥ë¥¿¡Ê10¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¼¤¬¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤¦¤·¤¿È¿±þ¤ò¼õ¤±¡¢½µ¤¬¶õ¤±¤¿20Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÀ©¸Â¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ù¥ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kristenanniebell¡Ë
