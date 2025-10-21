橋本環奈、天使のような愛犬を撮影し反響「かわいいの渋滞」「2匹ともぺろしててかわいい」
女優の橋本環奈が、21日までにエックスを更新。かわいい愛犬を撮影した写真を公開すると、ファンから絶賛の声が続出した。
【写真】橋本環奈の愛犬2匹がかわいすぎる舌ペロ
橋本が犬の絵文字を添えて投稿したのは、愛犬であるヨークシャテリアのピノくんとシュナプーのノワくんを収めた写真。1枚目にはつぶらな瞳でカメラを見つめる姿、2枚目にはそろって舌をペロっと出す様子が収められており、どちらも天使のようにかわいい。
この投稿を見たファンも2匹のかわいさに魅了され「かわいいの渋滞」「2匹ともぺろしててかわいい」「ホンマ癒されるぅ」「見せてくれてありがとう〜！」などの声を上げている。
■橋本環奈（はしもと かんな）
1999年2月3日生まれ、福岡県出身。アイドルグループRev. from DVLとして活動していた際、イベントで踊る姿を撮影された「奇跡の一枚」が知名度急上昇のきっかけとなり、その後は女優として活躍。2025年4月期には主演ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）が放送された。
引用：「橋本環奈」エックス（＠H_KANNA_0203）
