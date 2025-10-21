XG、上海の音楽フェスで新曲「GALA」ほか全11曲を披露 圧巻のステージで魅了
HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XGが19日、上海で開催された音楽フェス『Celebili Music Festival』に出演した。
【ライブ写真】上海の音楽フェス『Celebili Music Festival』に出演したXGのステージショット
『Celebili Music Festival』は、中国の動画プラットフォーム『Bilibili』が主催する大型音楽イベント。多様な音楽スタイルと若者文化を融合させた没入型体験の創出をテーマに、上海市復興島にある船台公園で2日間にわたって開催され、国内外から20組以上のアーティストが参加。約4万5000人が来場し、オンラインでの視聴回数は20億回を超えるなど大きな反響を呼んだ。
XGは最新曲「GALA」をはじめとする全11曲を披露。2日の『MDSK MUSIC FESTIVAL』（北京／2日間開催・動員約6万人）、4日の『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL』（広州／3日間開催・動員約8万5000人）、7日の『LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL』（瀘州／3日間開催・動員約15万人）と、中国国内の大型フェス出演が続く中、この日も圧巻のステージでオーディエンスを魅了し、会場に強烈なインパクトを残した。
また前日の18日には、千葉・幕張メッセで行われたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER』に初出演。アーティストライブステージのトップバッターとして登場し、ファッション性を生かした衣装で「GALA」「SOMETHING AIN'T RIGHT」「WOKE UP」の3曲をパフォーマンスし、大歓声を浴びた。
XGは31日に香港で行われるイベント『Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia』への出演も控えており、来年2月からは日本（横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、兵庫、福岡）を皮切りに、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米を巡る2度目のワールドツアーを開催予定。
さらに、来年1月23日には自身初のフルアルバムをリリースすることも決定しており、全貌が明かされていないだけに、その内容にも注目が集まっている。
