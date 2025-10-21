妊娠中の高畑充希、眠気と戦いイベント登壇「今も頑張って起きています」 むくみ対策も明かす
俳優の高畑充希が21日、東京・多摩六都科学館 プラネタリウムドーム「サイエンスエッグ」で行われた映画『秒速5センチメートル』大ヒット御礼プラネタリウムイベントに登壇した。現在、第1子妊娠中の高畑がこの時期ならではの悩みを打ち明けた。
【全身ショット】ふっくらお腹で…オールインワンの衣装を着こなした高畑充希
この日もゆるやかなオールインワンの衣装で登壇した高畑。司会から今頑張っていることを聞かれ「妊婦なのでずっと死ぬほど眠いんですけど、今もめっちゃ頑張って起きています」と苦笑。「あとはむくむんでゴキブリ体操…足を（仰向けで）バタバタって。とにかく元気に過ごせるように」と心がけを明かした。
さらに「起きているだけでえらいと自分を褒め称えて生きています。自分の話をすいません」とちゃめっけたっぷりに謝罪した。
一方、主演の松村北斗（SixTONES）は花粉症の自覚を持たずに花粉症と戦っていると明かし高畑は「致死量くらいの花粉症を摂取すると治るらしい」と珍アドバイス。松村は「なにを言ってるんですか？花粉もアレルギーなので死にますよ」とツッコミをいれていた。
今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場アニメーションをもとに、主人公・遠野貴樹（松村北斗）の18年間にわたる人生の旅を描く。高畑はヒロインの明里を演じている。
