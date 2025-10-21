『仮面ライダーガヴFS』ランゴ兄さん×ラキアのクールポコが公開 公式が掟破りの動画を投稿「な〜に〜！やっちまったな！」
8月に最終回が放送された令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』。そんな『仮面ライダーガヴ』の全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』が19日に閉幕した。現在は見逃し配信中で、企画コーナーの一部がXで公開された。
公開されたのは19日の午前10時の回の第二部。トークコーナーで行われたのは「ランゴ兄さんにご報告です。」の企画だった。テレビシリーズで塚本高史演じるストマック家の長兄ランゴ・ストマックは事あるごとに報告を受けたが、その度に「何!?」と驚いている姿が印象的だった。
同コーナーでは、そんなランゴ兄さんに今まで黙っていたことを報告することに。ラキア・アマルガを演じた庄司浩平は順番が回ってくると塚本の前に立つと「臼を置きます」とジェスチャー付きで一言。庄司は「兄さん、これまでのファイナルステージでランゴ兄さんがいないのをいいことに、あらゆる会話の場面でニエルブがいじくり倒してたんですよ〜」とクールポコ。のせんちゃん風に“ご報告”。察した塚本も即座に小野まじめ風に「な〜に〜！やっちまったな！」と返し、会場は大爆笑に包まれていた。
