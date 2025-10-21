岩手で“リンゴ作戦”子グマ捕獲、緊迫の瞬間は… 秋田では20日から籠城も 各地で“居座りクマ”
住宅地でクマの居座りが相次いでいて、岩手では緊迫の捕獲作戦がとられました。また、秋田で次々と人を襲ったとみられるクマは、35時間たっても住宅に居座っています。
■秋田・湯沢市の住宅で居座りクマ… 捕獲に至らず
秋田県湯沢市の住宅街は、緊張感に包まれています。
記者
「現場周辺では、警察が警戒にあたっています」
防具を身につけた警察官。路地の先にある、ブルーシートで覆われた住宅にクマが居座っているのです。
20日午前4時すぎ、湯沢市で撮影された防犯カメラの映像が、駐車場を駆け抜けるクマの姿を捉えていました。
その約5分後には、自動ドアの前に。そして建物に侵入。
しかし、その先のドアが施錠されていたため、また自動ドアを開け、建物から出ていきました。
このクマと同じ個体かはわかりませんが、このあと人が次々と襲われ始めます。
1人目は、20日午前5時すぎ。63歳の男性が背後から襲われました。
その40分後には、56歳の別の男性が背後から襲われました。
さらに5分後は、ホテルの駐車場で70歳の男性が背後から襲われました。
そして4人目、午前6時20分には、65歳の男性が右脚の太ももにケガをしました。
クマは、4人目の被害者の住宅に居座っているということです。捕獲には至っておらず、近隣住民には注意が呼びかけられています。
■岩手・奥州市では…好物のリンゴで“捕獲作戦”
住宅地でのクマの居座りは、岩手県奥州市でも。20日午後2時半ごろ、事務所の車庫で子グマ1頭が目撃されたのです。
21日朝、“捕獲作戦”が決行されました。ワナも準備され、中には好物のリンゴが。ワナにおびき寄せたいのですが、姿を見せる気配はなし。そこでリンゴを、より車庫の中へ動かしました。
すると1分ほどでクマが姿を見せ、リンゴをくわえました。その後、ワナにシートをかけ待つこと2時間以上。従業員も見守る中、ついにクマがワナに…。
居座り始めから約20時間たった21日午前10時すぎ、まだ体の小さな子グマ1頭を捕獲しました。事務所の従業員によると、大きな被害はありませんでした。クマはその後、山に放たれたということです。