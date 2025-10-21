住宅地でクマの居座りが相次いでいて、岩手では緊迫の捕獲作戦がとられました。また、秋田で次々と人を襲ったとみられるクマは、35時間たっても住宅に居座っています。

■秋田・湯沢市の住宅で居座りクマ… 捕獲に至らず

秋田県湯沢市の住宅街は、緊張感に包まれています。

記者

「現場周辺では、警察が警戒にあたっています」

防具を身につけた警察官。路地の先にある、ブルーシートで覆われた住宅にクマが居座っているのです。

20日午前4時すぎ、湯沢市で撮影された防犯カメラの映像が、駐車場を駆け抜けるクマの姿を捉えていました。

その約5分後には、自動ドアの前に。そして建物に侵入。

しかし、その先のドアが施錠されていたため、また自動ドアを開け、建物から出ていきました。

このクマと同じ個体かはわかりませんが、このあと人が次々と襲われ始めます。

1人目は、20日午前5時すぎ。63歳の男性が背後から襲われました。

その40分後には、56歳の別の男性が背後から襲われました。

さらに5分後は、ホテルの駐車場で70歳の男性が背後から襲われました。

そして4人目、午前6時20分には、65歳の男性が右脚の太ももにケガをしました。

クマは、4人目の被害者の住宅に居座っているということです。捕獲には至っておらず、近隣住民には注意が呼びかけられています。

■岩手・奥州市では…好物のリンゴで“捕獲作戦”

住宅地でのクマの居座りは、岩手県奥州市でも。20日午後2時半ごろ、事務所の車庫で子グマ1頭が目撃されたのです。

21日朝、“捕獲作戦”が決行されました。ワナも準備され、中には好物のリンゴが。ワナにおびき寄せたいのですが、姿を見せる気配はなし。そこでリンゴを、より車庫の中へ動かしました。

すると1分ほどでクマが姿を見せ、リンゴをくわえました。その後、ワナにシートをかけ待つこと2時間以上。従業員も見守る中、ついにクマがワナに…。

居座り始めから約20時間たった21日午前10時すぎ、まだ体の小さな子グマ1頭を捕獲しました。

事務所の従業員によると、大きな被害はありませんでした。クマはその後、山に放たれたということです。