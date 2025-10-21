日本時間21日に行われたア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦で、マリナーズに勝利しワールドシリーズ(WS)進出を決めたブルージェイズ。25日からナ・リーグ王者のドジャースとWSを戦います。

そして大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースにとって、WS連覇に立ちはだかる壁となるブルージェイズの注目選手を紹介します。

前回は主砲ウラジーミル・ゲレロJr.選手と、今季レギュラーシーズン終盤に新星のごとく現れ活躍した22歳右腕トレイ・イェサベージ投手を紹介しました。

今回取り上げるのは、まず打者では今季ア・リーグ4位の打率.309を残し、32本塁打84打点を記録したジョージ・スプリンガー選手。ポストシーズンでも11試合で4本塁打、9打点を記録。21日の優勝決定シリーズ第7戦では7回に逆転3ランを放ちチームに勝利をもたらしました。

次に投手では、今季レギュラーシーズンではチームトップの32試合に先発し、10勝11敗、防御率3.59を記録したケビン・ガウスマン投手。チームのエース格としてローテーションを守り、ポストシーズンでは3試合の先発を含む4試合に登板し2勝を挙げました。

18日のマリナーズとの優勝決定シリーズ第5戦でも先発し5回2/3を投げると、21日の第7戦では中2日にもかかわらず、4番手で7回から登板。粘りの投球で1回を無失点に抑えると、その直後にスプリンガー選手の逆転3ランが飛び出しました。

ドジャースは今季レギュラーシーズンではブルージェイズと3試合対戦をしています。その際ガウスマン投手とスプリンガー選手は出場していませんでした。ドジャースはWSではこの2人と相まみえるのか。その対戦の行方が注目されます。