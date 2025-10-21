高市早苗新総理は、皇居で総理大臣の親任式に臨みます。総理官邸前から中継です。

このあと、天皇陛下から任命を受ける高市総理ですが、濃紺のロングドレス。落ち着いた色合いの服装、引き締まった表情で官邸を出て行きました。

午後7時からの総理大臣の親任式、そして閣僚の認証式を経て、高市内閣が正式に発足します。

高市総理は先ほど、早速、新閣僚に個別に指示を出しましたが、経済財政政策を担う片山さつき財務大臣、城内実経済財政担当大臣に、持論である成長分野への投資や戦略的な財政出動を行う「責任ある積極財政」の方針を指示するなど、早くも「高市カラー」が出ています。

片山新財務大臣「責任ある積極財政というのはアベノミクスの流れを引いたものですから、国民に必要なものはきちんとお渡しするというのが、本来の財務省のミッションであります」

城内新経済財政担当大臣「責任ある積極財政ということで、成長戦略、この分野についてしっかりやってくださいと」

高市総理は官邸に戻ったあと午後10時から会見し、内閣の基本方針を説明します。その後の初閣議では、早速、経済対策の策定を指示する見通しです。