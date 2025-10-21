Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）。Mリーグでの過去4年、レギュラーシーズンでは全てプラス、トータル900ポイント以上を稼いでいるが、今期は▲23.8。ついに今夜、伊達の大反撃が始まるか。

【映像】伊達朱里紗、反撃なるか！？

2022-23シーズンにはMVPも獲得。攻めてよし守ってよしの強豪雀士・伊達だが、今年は苦戦中。5戦してラスこそないもののトップもなく、2着2回・3着3回。むしろ伊達の雀力があってこそラスがないと言えるところだが、やはりマイナス域にいるのは違和感だらけ。本人も早く定位置に戻りたいことだろう。

他の3人はプラス域にいる。リーグ2位のEX風林火山は、選手兼監督・二階堂亜樹（連盟）が先発する。監督として、新加入した内川幸太郎（連盟）が8戦、永井孝典（最高位戦）が6戦と多くの出場機会を与え、自身はこの試合が5戦目。何かしらの狙いが見えた起用が、ポイント面では好結果につながっている。監督自らポイントをさらに稼げれば盤石だ。

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）は今期8戦目の出場。開幕直後は、個人首位をうかがっていたが、じわじわとポイントを減らすダウントレンドの中にいる。チームではリーダー多井隆晴（RMU）が好調、他の2人が苦しむだけに、白鳥はきっちりプラス域で活躍を続けたい。

TEAM雷電からは瀬戸熊直樹（連盟）が先発。チームは男性3選手の元気がよく、チームもしっかり上位争いに食い込んでいる。相変わらずチームの雰囲気も良好で、毎日のように届く差し入れもさらにグレードアップ。今夜は何を食べて力をつけ、瀬戸熊の得意技「トルネードツモ」で牌を卓へと叩きつけるか。

【10月21日第1試合】

EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）個人21位 ＋6.5

KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）個人25位 ▲23.8

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人18位 ＋12.7

TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）個人17位 ＋22.6

【10月20日終了時点での成績】

1位 U-NEXT Pirates ＋258.5（26/120）

2位 EX風林火山 ＋187.2（22/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋99.9（22/120）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋91.8（22/120）

5位 TEAM雷電 ＋91.1（22/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲0.8（22/120）

7位 BEAST X ▲46.0（24/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲109.1（24/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲248.4（24/120）

10位 EARTH JETS ▲324.2（24/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

