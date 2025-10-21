タレントのアレン様が、10月21日（火）放送の『どこまでハラスメント』に出演。失礼な態度を取った番組への対応を明かし、スタジオを驚かせる一幕があった。

本番組は、現代社会に氾濫する「ハラスメント」の線引きをはっきりさせる討論バラエティ。セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなど、言いたくても言えないハラスメントのモヤモヤを、”大天使アレン様”がぶった斬る。今回討論するハラスメントのテーマは「パワハラ」。ゲストには、森香澄、お見送り芸人しんいち、ハシヤスメ・アツコ、ぺこぱの松陰寺太勇が登場した。

この日、アレン様は最近あった“モヤモヤエピソード”を告白。「この間、メインゲストで呼ばれた現場があって。ちょっと私、収録の途中から『何なのこれ？』と思うことがあって、やる気をなくしてしまった」と、収録中にトラブルが起きたことを明かした。

問題は収録後の番組側の対応で、アレン様は「制作側の不注意で私が機嫌を損ねたので、『すみませんでした』って言うのが普通なのに、送りの時に誰もつかなかったの」とスタッフの失礼な態度を暴露。「マネージャーとみんなでタクシーまで迷いながら帰った」と呆れたように語った。

こうした経緯を受け、アレン様は「だから今、そこの制作にO.A.させないって言ってるの」とゆっくりとした口調で語り、スタジオは騒然。番組サイドからは「せめて使わせていただけませんか？」と打診があったものの、アレン様の答えは「NO」だという。

不義理があればO.A.させない毅然とした姿勢に、スタジオからは「うわ〜！」「強！」と衝撃の声。森が「O.A.しないでなんて、口が裂けても言えないですよね」と驚くと、他の出演者らも「言えない！」と共感していた。

