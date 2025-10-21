憲政史上初の女性総理が誕生です。臨時国会が21日召集され、自民党の高市早苗総裁が、第104代の内閣総理大臣に選ばれました。

自民・維新による新たな連立政権もスタートし、混迷を極める政局は大きな転換期を乗り越えられるのでしょうか。21日午後、衆参両院で行われた総理大臣指名選挙。

投票では、自民党の高市早苗総裁が衆議院の1回目の投票で過半数を上回る237票を獲得し、第104代の内閣総理大臣に選出されました。

日本の憲政史上、初めてとなる女性総理の誕生。

牛田和希キャスター「金沢駅にやってきました、まちの人はどんな期待を寄せているのでしょうか？」

60代女性「いいんじゃないですか？今までが期待できなかったので…」

20代女性2人組「Q日本初の女性総理ですお〜すごい！でも強そうだよね、強そう」

子育て世代・40代男性「子育て世代に優しい政策があれば。高市さんも（女性だから）分かってもらえるのかなと」

70代男性「悪いイメージはない、金権政治を何とかしてもらいたい、せっかくなるんだったら。あんまり期待はしてないけど…」能登半島地震の被災者からは切実な声相次ぐ

地震と豪雨の爪痕が残る被災地からは、地場産業や暮らしなど復興に直結する切実な声が聞かれます。

被災者「観光客に来てほしい、昔は観光客の方沢山来てくれたから今じゃ誰も来てもらえない。来年の固定資産税の請求書来てるから、バカげてるなと。家の影も形もないのに。最低もう一部屋６畳が欲しいくつろぐ部屋がないので窮屈。」

自民・維新の連立政権に石川県の政界は？

石川県議会・自民会派控室「おお、過半数や」「1発やね。1発で決まった」

自民党県連福村章最高顧問「（維新が）入閣しなかったからしばらく様子見しながらの連立ということだから、うまくすり合わせてやっていかないと。3か月も政治空白ができているから、やるべきことは物価対策を始め山積している」

高市新政権のもとで、自民党と新たにタッグを組むのが、日本維新の会。「議員定数の削減」など12の項目に合意し、閣僚を出さない「閣外協力」として、政権運営に加わります。

石川維新の会・小林誠幹事長「自民党だけではなしえない政策を維新が参画することでしっかりと進めていきたい。政治家が覚悟を示すという意味で定数の削減を大前提に進めなくてはいけない」

一方、26年に及ぶ連立関係を解消し、野党に転じた公明党は。

公明党県本部・谷内律夫代表「少数与党であるだけにしっかりと野党の意見も取り入れてバランスの良い政治を前に進めてもらいたい。自民党とはこれまでの26年間の蓄積もあるので県民のためになる政治をやっていきたい」

新政権の枠組みに野党の思惑は

新たな政権の枠組みに野党の思惑も様々です。

立憲民主党県連・一川政之幹事長「我々としてはある意味分かりやすくなったという印象。高市総理はどちらかというと右（保守）に寄っている人なんだろうと思うし、我々は中道として活動しているので、有権者のみなさんには明確にその違いを示すことができる」

共産党県委員会・佐藤正幸副委員長「憲法を変えるとかスパイ防止法とか、自民党政治をさらに悪い方向に向かわせる役割をしている維新の会との連立という意味では、最悪の連立政権が誕生するのではないか。真正面から対峙をして戦っていくという我々の役割がますます大きくなってくる」

参政党・荒木博文県議「日本人としての誇りを取り戻す、総理への期待を持っている。もちろん全部ではないが参政党として高市さんの政策に関しては、最近ではスパイ防止法もそうだが協力し合える部分は多々あるのではないか」

また、国民民主党県連の小竹凱代表は連立政権に対し「どの部分を優先して取り組むのか見定め、政策本位で是々非々の対応をしていく」とコメントしています。

政局続きで生じた政治の空白をどのように埋めていくのか、多くの国民が厳しい目を注ぎます。