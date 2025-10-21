「9戦11発」の上田綺世に“レジェンドFW”との比較論も 現地メディアが騒然「歴史的な瞬間を作り出している」
前半だけでハットトリックを決めた上田。驚異的なペースでゴールを量産している(C)Getty Images
現地時間10月19日に行われたオランダ・エールディヴィジ第9節、フェイエノールト対ヘラクレスの試合で、上田綺世が敵地で圧巻のハットトリックを達成した。ランキングトップとなる11ゴールを記録するなど、高い得点力がオランダサッカー界において大きな話題となっている。
【動画】「9戦11発」覚醒する上田綺世！前半だけでハットトリック達成したヘラクレス戦の映像を見る
インターナショナルウィーク明け初戦、開始早々に日本人ストライカーがゴールを奪った。7分、相手のディフェンスラインでのパスミスを上田が奪うと、PA手前から思い切りよく放ったシュートが決まりフェイエノールトが先制。2得点目は33分、今度はゴール右横深くまでドリブルで攻め込んだアニス・ハジ・ムサからの折り返しを、待ち構えていた上田が右足で合わせネットを揺らした。
そして38分、相手ゴール前の混戦からボールが上田の前にこぼれ、これを左足で押し込み、前半だけで鮮やかにハットトリックを成立させた。
フェイエノールトが45分間で4-0とリードを広げたことで、上田は前半でお役御免、後半からはベンチで戦況を見守った。最終スコアを7-0としたフェイエノールトが勝ち点3を積み上げ、しっかりと首位の座をキープしている。
リーグ唯一の二桁ゴールをマークしている背番号9のパフォーマンスには現地メディアも高い評価を送る。サッカーサイト『1980.NL』ではこの日のハットトリックについて、「アヤセ・ウエダは得点ランキングで堂々の首位に立っている。しかも、アルメロでの試合ではわずか45分の出場ながらゴールラッシュを演じた」などとレポート。
さらに、「日本人ストライカーは勢いを止める気配を見せず、今のフェイエノールトを象徴する存在となっている。ウエダの得点量産が続けば、チームを優勝争いの本命に押し上げるだろう」として、さらなる活躍とクラブの躍進に期待を寄せる。
オランダメディア『Sportnieuws』でもチームの得点源となっている上田を、「彼は現在、絶好調であり再び歴史的な瞬間を作り出している」と絶賛。
また、1956/57シーズンにエールディビジで34戦43ゴールという記録を作ったオランダの伝説的ストライカー、コーエン・ディレンのスタッツを引き合いに出し、「驚くべきことに、ディレンは当時15試合を終えてようやく12ゴールだったのに対し、ウエダはまだ9試合で11ゴールに到達している」などと指摘。その上で同メディアは、「つまり、エールディビジの歴代最多得点ランキングで約70年君臨し続ける男のペースを、ウエダは大きく上回っていることになる」と舌を巻いている。
リーグトップの得点数をさらに伸ばし続ける上田に、オランダ国内全体が高い関心を寄せていることは明らか。飛躍のシーズンを送っている27歳のストライカーは、この先もさらに強烈なインパクトを残してくれるに違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]