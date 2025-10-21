イケメン経営者の大胆な2股行動に見取り図・リリーが苦笑い「こいつすごいな…」
ABEMAは21日午後9時より、恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第6話を放送する。
【番組カット】苦笑いするスタジオのリリー
『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』の日本版リメイク。『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がけるABEMAと、さまざまなヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作している。シーズン1は2023年12月に放送された。
同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。
今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／俳優・バレエ講師）の女性メンバー5人と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5人が参加している。
また、参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴に加え、今シーズンより新たに山本舞香ととうあも就任した。
第6話では、女性メンバーが希望する男性を指名してデートを行うことに。カフェデートやショッピングデートなど、それぞれが気になる相手との時間を過ごす中、唯一デートに誘われなかったのはいぶき。そんな中、デートから戻ってきたえみりに対し、いぶきは意外な“行動”を決意する。「男の子でこういう人がいいなってある？」とさくらに尋ねたときの何気ないひと言を思い出し、その言葉を胸に想いを寄せている“さくらのために”大胆なイメチェンを敢行。えみりから「女の子だったらキュンとするかも」と背中を押されたいぶきの姿に、スタジオの山本も思わず笑顔で「いいですね〜！」と歓喜の声を上げる。
一方で、うららと距離を縮めつつあるまさおは、第5話に続き、えみりと “ただならぬ展開”を迎えることに。うららとのデートでもお互いの気持ちを確かめ合うようなそぶりを見せながらも、その直後、再び2ショットルームでえみりと向き合うまさお。手を握り合い、距離が近づく2人の様子に、リリーも思わず苦笑いしながら「こいつすごいな…」とポツリ。参加者たちの想いと駆け引きが揺れ動く第6話となる。
【番組カット】苦笑いするスタジオのリリー
『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』の日本版リメイク。『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がけるABEMAと、さまざまなヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作している。シーズン1は2023年12月に放送された。
今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／俳優・バレエ講師）の女性メンバー5人と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5人が参加している。
また、参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴に加え、今シーズンより新たに山本舞香ととうあも就任した。
第6話では、女性メンバーが希望する男性を指名してデートを行うことに。カフェデートやショッピングデートなど、それぞれが気になる相手との時間を過ごす中、唯一デートに誘われなかったのはいぶき。そんな中、デートから戻ってきたえみりに対し、いぶきは意外な“行動”を決意する。「男の子でこういう人がいいなってある？」とさくらに尋ねたときの何気ないひと言を思い出し、その言葉を胸に想いを寄せている“さくらのために”大胆なイメチェンを敢行。えみりから「女の子だったらキュンとするかも」と背中を押されたいぶきの姿に、スタジオの山本も思わず笑顔で「いいですね〜！」と歓喜の声を上げる。
一方で、うららと距離を縮めつつあるまさおは、第5話に続き、えみりと “ただならぬ展開”を迎えることに。うららとのデートでもお互いの気持ちを確かめ合うようなそぶりを見せながらも、その直後、再び2ショットルームでえみりと向き合うまさお。手を握り合い、距離が近づく2人の様子に、リリーも思わず苦笑いしながら「こいつすごいな…」とポツリ。参加者たちの想いと駆け引きが揺れ動く第6話となる。