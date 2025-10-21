これからの気象情報です。

22日(水)も、今日と同じような寒さが続きそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。



◆10月22日(水)の天気

・上越地方

朝は霧の出るところがありますが、昼ごろからは上越市や妙高市も含めて晴れ間が広がるでしょう。

最高気温は、16～17℃の予想です。



・中越地方

午前中は、濃い霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。

一方、午後は次第に晴れのエリアが広がる見込みです。

最高気温は15℃前後で、今日と同じくらいでしょう。



・長岡市と三条市周辺

はじめ曇り空のところも、昼ごろからは晴れてくる見込みです。

最高気温は16℃と、今日と同じくらいになるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

日中は、青空が広がる見込みです。

やや空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。

最低気温は11℃前後、最高気温は16℃前後でしょう。



・下越：村上市から聖籠町

昼ごろまで雲の多い天気が続くでしょう。

ただ、午後は各地で日差しが届く見込みです。

日中の気温は15℃前後で、11月中旬並みの予想です。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波は、上越・下越・佐渡ではじめ1.5m、中越ではじめ1mの予想です。



◆週間予報

この先、25日(土)にかけて晴れ間が出る見込みです。

一方、26日(日)はまとまった雨が降り、27日(月)以降も天気がくずつくでしょう。

最高気温は平年並みか低く、昼間でもヒンヤリする日が多くなりそうです。



22日(水)も11月並みの寒さになりそうです。日差しに油断せず、暖かい服装を心がけてください。