明日も11月並みの寒さに 暖かい服装を【これからの天気(21日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
22日(水)も、今日と同じような寒さが続きそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。
◆10月22日(水)の天気
・上越地方
朝は霧の出るところがありますが、昼ごろからは上越市や妙高市も含めて晴れ間が広がるでしょう。
最高気温は、16～17℃の予想です。
・中越地方
午前中は、濃い霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。
一方、午後は次第に晴れのエリアが広がる見込みです。
最高気温は15℃前後で、今日と同じくらいでしょう。
・長岡市と三条市周辺
はじめ曇り空のところも、昼ごろからは晴れてくる見込みです。
最高気温は16℃と、今日と同じくらいになるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日中は、青空が広がる見込みです。
やや空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。
最低気温は11℃前後、最高気温は16℃前後でしょう。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろまで雲の多い天気が続くでしょう。
ただ、午後は各地で日差しが届く見込みです。
日中の気温は15℃前後で、11月中旬並みの予想です。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波は、上越・下越・佐渡ではじめ1.5m、中越ではじめ1mの予想です。
◆週間予報
この先、25日(土)にかけて晴れ間が出る見込みです。
一方、26日(日)はまとまった雨が降り、27日(月)以降も天気がくずつくでしょう。
最高気温は平年並みか低く、昼間でもヒンヤリする日が多くなりそうです。
22日(水)も11月並みの寒さになりそうです。日差しに油断せず、暖かい服装を心がけてください。
22日(水)も、今日と同じような寒さが続きそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。
◆10月22日(水)の天気
・上越地方
朝は霧の出るところがありますが、昼ごろからは上越市や妙高市も含めて晴れ間が広がるでしょう。
最高気温は、16～17℃の予想です。
・中越地方
午前中は、濃い霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。
一方、午後は次第に晴れのエリアが広がる見込みです。
最高気温は15℃前後で、今日と同じくらいでしょう。
・長岡市と三条市周辺
はじめ曇り空のところも、昼ごろからは晴れてくる見込みです。
最高気温は16℃と、今日と同じくらいになるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日中は、青空が広がる見込みです。
やや空気が乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。
最低気温は11℃前後、最高気温は16℃前後でしょう。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろまで雲の多い天気が続くでしょう。
ただ、午後は各地で日差しが届く見込みです。
日中の気温は15℃前後で、11月中旬並みの予想です。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波は、上越・下越・佐渡ではじめ1.5m、中越ではじめ1mの予想です。
◆週間予報
この先、25日(土)にかけて晴れ間が出る見込みです。
一方、26日(日)はまとまった雨が降り、27日(月)以降も天気がくずつくでしょう。
最高気温は平年並みか低く、昼間でもヒンヤリする日が多くなりそうです。
22日(水)も11月並みの寒さになりそうです。日差しに油断せず、暖かい服装を心がけてください。