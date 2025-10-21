剛力彩芽、同じ名字は全国50人 結婚での“婿養子”願望にさんま「俺が行っても…」
俳優の剛力彩芽が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後7：00）に出演する。
【写真】“一番合戰”さんと“産屋敷”さんまで…超レア名字のタレントが登場
1組目「メジャー名字さんvsレア名字さん」では、全国に約20人しかいない名字の蛍原徹をはじめ、実は本名が珍しいNANA（MAX）、くわばたりえ（クワバタオハラ）、はいだしょうこらも登場。さらに、超レア名字の一般人として、“一番合戰”さんと“産屋敷”さんも出演する。
テーマ「この名字に生まれて困ったこと」では、全国に約50人しかいない名字の剛力が「結婚したら名字が変わってしまうので、できれば婿養子がいい」と相談。これにさんまは「俺が（婿に）行ってもええねんけどなあ」とつぶやき、スタジオを笑わせる。自身の名字について「地元には多くて、珍しくないんです」と語る七五三掛龍也（Travis Japan）は、アイドルならではの「予約」の悩みを告白。名字の説明が煩雑なため、別の名前で予約をするものの、それが原因で過去に何度も困った事態になったことを明かす。
■ゲスト
一番合戰彩、産屋敷あみ、くわばたりえ、剛力彩芽、佐藤早也伽、七五三掛龍也(Travis Japan)、正代、鈴木福、高橋茂雄、NANA（MAX)、田中理恵、はいだしょうこ、蛍原徹/アンミカ、石田明、石田千恵子、梅沢富美男、小野伸二、勝俣州和、亀田興毅、KEIKO(ME:I)、友利 新、星野真里、弓木奈於(乃木坂46)、吉澤閑也(Travis Japan)
【写真】“一番合戰”さんと“産屋敷”さんまで…超レア名字のタレントが登場
1組目「メジャー名字さんvsレア名字さん」では、全国に約20人しかいない名字の蛍原徹をはじめ、実は本名が珍しいNANA（MAX）、くわばたりえ（クワバタオハラ）、はいだしょうこらも登場。さらに、超レア名字の一般人として、“一番合戰”さんと“産屋敷”さんも出演する。
■ゲスト
一番合戰彩、産屋敷あみ、くわばたりえ、剛力彩芽、佐藤早也伽、七五三掛龍也(Travis Japan)、正代、鈴木福、高橋茂雄、NANA（MAX)、田中理恵、はいだしょうこ、蛍原徹/アンミカ、石田明、石田千恵子、梅沢富美男、小野伸二、勝俣州和、亀田興毅、KEIKO(ME:I)、友利 新、星野真里、弓木奈於(乃木坂46)、吉澤閑也(Travis Japan)