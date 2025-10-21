季節が一気に進む中、雪への備えも始まります。21日、石川県の除雪対策会議が開かれ、関係機関の連携が確認されました。

21日の石川県内は、上空に寒気が流れ込んだ影響で、この秋一番の冷え込みとなりました。



21日朝の最低気温は、金沢は12.4度、珠洲では6.6度と、11月上旬並みとなり、石川県内全ての地点で今シーズン最も低くなりました。

季節が進むスピードが急に早まり、気になるのはこの冬の雪についてです。





21日に石川県庁で開かれた除雪対策会議では、国や県、気象台などの関係者が、降雪時の対応を確認しました。気象台によると、今シーズンの降雪量はほぼ平年並みの見込みですが、石川県は除雪対応として、民間が保有するものも合わせ最大で1485台の除雪機を配備します。

石川県土木部道路整備課・松尾 和弘 課長：

「運転する際には急ブレーキ、急加速とか急の付く動作をしないでほしい。大雪が予測されるときには不要不急の外出は控えていただくことをお願いしたい」



奥能登を中心に、あわせて20キロの区間で、融雪装置が使えないまま迎える地震から2度目の冬。

石川県では、小型除雪機の台数を増やすなど、能登の除雪対応も強化していくということです。