21日(火)はスッキリしない天気で、昨日より空気がヒンヤリしました。朝もかなり冷え、日中も日差しがなくあまり気温が上がりませんでした。



◆21日(火)の最高気温

新潟市中央区で15.8℃、長岡市で16℃を観測するなど、各地11月上旬～中旬並みの寒さになりました。



さて、新潟地方気象台から『3カ月予報』の発表がありました。



◆北陸地方 3カ月予報

新潟県が含まれる北陸地方は、11月は平年と比べて気温が高くなる見込みです。

12月はほぼ平年並みの予想ですが、冬型の気圧配置が強まる時期があり、どちらかというと低めの傾向になりそうです。そうすると、秋の終わり～冬のはじめにかけては急に季節が進む・気温が急降下する可能性があります。



そして、降水量は12月に平年並みか多くなる見通しです。さらに、その後も一時的に強い寒気が入ってきて、一発が大雪になる可能性があるため油断は禁物です。とくに、冬のはじめ12月ごろは日本海の海面水温が高く雪雲が発達しやすいため、冬になった途端の大雪には注意・警戒が必要です。



さて、22日(水)は今日より空が明るくなりそうです。



◆22日(水)午前9時の予想天気図

前線が日本の南に下がって、次第に大陸から高気圧が張り出してくる見込みです。このため、県内は雲が広がりやすいものの、昼ごろからは晴れ間が出るでしょう。ただ、日差しは届いても寒さは続きそうです。



◆22日(水)の最高気温

平地で16℃前後、山沿いで15℃前後の予想で、今日と同じくらい空気がヒンヤリとするでしょう。

最低気温も今朝と同じくらいで、山沿いで9℃前後、平地では12℃前後の予想です。



22日(水)も暖かい服装を心がけて、風邪をひかないようにお気をつけください。