来年からは鹿児島南高校と鹿児島商業の一大イベントとなりそうです。共に部活動が盛んな鹿児島南高校と鹿児島商業高校が21日、初めてスポーツ大会を行いました。



共に体育科があり、運動部の活動が盛んな鹿児島南高校と鹿児島商業高校。この大会は競技力の向上を図ろうと、両校の生徒会が中心になって開かれました。エールの交換の後、鹿児島南高校ダンス部が流行曲に合わせてダンスを披露します。





メガホンを上下に揺らす生徒たち。応援する生徒も楽しそうです。今回は初めての大会なので、対戦するのは野球部のみ。全校生徒の大声援に選手たちも応えます。試合は3対0で迎えた6回、ヒット4本と2つのフォアボールで鹿商が4点を追加し7対0とします。鹿商の応援席ではブラスバンドの演奏がスタンドを一層盛り上げます。7回に鹿児島南が2点を返しましたが、7対2で鹿商が鹿児島南を下しました。(鹿児島商業・小枝慧司生徒会長)「お互いの学校を知ることができるので、今後も南高校といろいろな行事で携わっていきたい。野球だけでなく、次は他のスポーツ（競技）でも行いたい」(鹿児島南高校・品川優晴生徒会長)「両校の魅力がもっと伝わるような、もっと学校の一大イベントとして位置づけられるようなものに今後成長できたらいい」勝っても負けても清々しい高校生たちの笑顔。球場には、青春のまっすぐなエールが響いていました。