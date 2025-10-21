Ｊリーグは２１日、浦和のＭＦ金子拓郎に対して、４試合の出場停止、および罰金４０万円の処分を行うと発表した。金子は第３３節横浜ＦＭ戦の後半アディショナルタイム１分に判定に対する不服で副審で手を押し、退場処分を受けていた。浦和は今季リーグ戦の４試合しか残されていないため、金子は今季を終えることになった。

金子にはクラブ独自の処分も下っており、制裁金に加えて、本人の申し出により報酬の一部を自主返納。他にも田口誠代表取締役社長が役員報酬の１０％を２か月間、堀之内聖スポーツダイレクター（ＳＤ）が月次報酬の１０％を２か月間自主返納した。

金子はクラブを通じて「サッカーファミリー、そして浦和レッズの一員として、スポーツマンシップの精神を欠く行為をしてしまったことは、子どもたちをはじめとする人々の模範を示すべきプロサッカー選手として決して許されることではなく、自分自身の未熟さを痛感していますし、後悔の念を抱いています」などとコメントを発表。堀之内ＳＤも「本事案を厳粛に受け止め、選手教育の徹底および再発防止に努めるとともに、選手へのサポート体制の強化や、クラブ行動規範の再確認・徹底を進めて参ります」などとコメントした。