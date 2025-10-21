Ｊ１のＧ大阪は、２２日にＡＣＬ２の１次リーグ第３戦でベトナム１部のナムディンと戦う。

ナムディンは現在ベトナムリーグ連覇中。今季の２月には、Ｊ１広島とＡＣＬ２のベスト１６で対戦した経験も持つ。選手は身長２メートル６センチのＦＷカイル・ハドリンがイングランド、この日会見に出席したＤＦルーカス・アルベスはブラジルと、外国籍の選手も多い。ＤＦ黒川圭介は「外国籍の選手が結構出ている。身長がめちゃくちゃ高い選手がいたり、フィジカル的に勝ってくる相手なのかなというイメージ」と警戒。「どうしようもない部分もあるが、自由にやらせないとかコンタクトを入れるとか、チームとしてセットプレーのところとかは特にしっかりやっていかないといけない」と、対策して臨む。

１８日の柏戦（０●５、パナスタ）では、公式戦９試合ぶりの黒星となった。前節の鹿島戦同様に３バックで挑み、引いてブロックをつくったが試合のペースを握れず。ＧＫ東口順昭は「受けないというところが大事になってくる」と、チーム内で姿勢を改めて共有したと明かした。黒川も「１敗で下がっていくのは避けたいですし、ＡＣＬは連勝できているところもあるので前半戦勝ち点９で折り返すところに向けて取り組めている」とコメント。試合開始からアグレッシブにプレーを重ね、同大会連勝を継続させる。