ポステコグルー前監督の後任が決定…N・フォレスト、ショーン・ダイチ氏と27年夏まで契約締結

ノッティンガム・フォレストは21日、ショーン・ダイチ氏を招へいしたことを発表した。契約期間は2027年夏までで、23日のヨーロッパリーグ第3節ポルト戦が初陣となる。



わずか39日で解任されたアンジェ・ポステコグルー前監督の後任として、招へいされたショーン・ダイチ氏は現在54歳。指導者キャリアとしては、10年の長期政権を築いたバーンリーのほか、ワトフォードとエヴァートンでも監督を歴任しており、プレミアリーグで通算330試合以上を指揮した実績を誇っている。ノッティンガム・フォレストは、同氏の手腕について「組織的な守備、粘り強さ、セットプレーからの得点力に特徴づけられるチームを構築してきた。これらは、現有戦力とクラブのフットボール理念に合致する資質である」と評価している。



なお、ダイチ新監督とともに、イアン・ウォーンとスティーヴ・ストーンがコーチングスタッフとして加わるとのこと。両者は、1990年代にノッティンガム・フォレストでプレーしていた。