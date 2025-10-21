「ドラマスペシャル 検事・佐方〜恨みを刻む〜」(テレ朝チャンネル1)

これまでに数多くの映画やドラマにおいて、検事や刑事といった重厚な役柄を演じてきた俳優・上川隆也。彼の代表作のひとつとも呼べるドラマスペシャル「佐方貞人」シリーズは、柚月裕子の推理小説シリーズを原作にしたもの。上川は、元検事で現在は刑事事件を専門に扱う敏腕弁護士・佐方貞人を演じている。

2015〜2020年にかけて全5作が放送され、上川の芯の通った演技はもちろん、佐方と彼をサポートする弁護士や事務官とのコミカルなやり取りも人気を博した。中でもシリーズ第5作「ドラマスペシャル 検事・佐方〜恨みを刻む〜」は、検事時代の佐方が警察組織の闇を暴く姿を骨太なタッチで描いた名作として知られている。

物語の舞台は、架空の都市・米崎市にある住宅地。古びたアパートで一人暮らしをする女性・室田公子(乙葉)は、ある夏の朝、覚せい剤取締法違反の罪で家宅捜索され、証拠品が台所下の戸棚から発見されたとして逮捕される。さらに8日後には、家宅捜索に加わっていた刑事・志崎智哉(佐々木誠)が署内で拳銃自殺を図るという事件も発生。一連の出来事に対し、不自然な点を感じ取った米崎地方検察庁公判部の検事・佐方貞人(上川)は、サポート役の検察事務官・花岡尚子(瀧本美織)と共に捜査を開始する。そんな折、佐方の上司で米崎地検公判部長の筒井義雄(伊武雅刀)の元に「室田公子の証拠は捏造だ」という差出人不明の封書が届く...。

■佐方の胸の内に揺らめく"正義を追求する熱い炎" を上川隆也が体現

上川隆也が警察組織の闇を暴く検事・佐方を演じる (C)テレビ朝日・東映

上川演じる佐方は、自分の感情を表に出すことなく、淡々と仕事に打ちこむタイプ。しかし、その胸の内には、誰よりも正義を重んじる熱い心を秘めている。どんな小さな疑問も見逃すことなく真剣に向き合う中で、隠された真実を見つけ出すことのできる強靱な精神力の持ち主だ。そんな佐方を上川は、彼の魅力の1つでもある低音の美声を響かせながら好演。無表情ながら、その目の奥には正義を追求する熱い炎が揺らめいているさまを確かな演技力で表現した。

そんな佐方の無愛想さを強調する存在として活躍するのが、検察事務官の尚子を演じる瀧本だ。彼女のリズミカルなセリフ回しと佐方との軽妙な掛け合いは、息詰まる重厚なドラマの中にホッとできる瞬間をもたらしてくれる。

さまざまな人に裏切られて絶望する中でも、自分を信じてくれる佐方に希望を見出す公子役の乙葉や、佐方の同期・庄司真生役の松下由樹、そして、ある目的を持って公子に罪を着せた、米崎西署生活安全課の警部・鴻城伸明役の原田龍二など、実力派俳優が顔を揃えた本作。なによりも正義を重んじる佐方の信念が人々の心を動かしていく姿には、思わず胸が熱くなるはずだ。上川の安定感たっぷりな演技に注目しながら、事件の行く末を見届けてほしい。

文＝中村実香

