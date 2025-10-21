自民党の高市早苗総裁（６４）が２１日、第１０４代首相に指名された。閣僚名簿も発表され、小泉進次郎氏（４４）を防衛相、財務相に片山さつき氏（６６）を起用した。財務省トップに女性が起用されるのは初。女性閣僚は経済安全保障担当相の小野田紀美氏（４２）と２人。

片山氏は、中・高は東京教育大附属（現・筑波大附属）。１９８２年、東大法学部を卒業し、大蔵省（現・財務省）に入省。２００４年、女性初となる主計局主計官に就任。０５年、財務省を退官し、衆院選に出馬。「小泉チルドレン」として初当選を果たした。

プライベートでは、大蔵省時代の２７歳の時、舛添要一氏（元東京都知事）と結婚するも、離婚。３１歳で再婚した。トレードマークともいえる長めの前髪、クルクルと巻いた髪の“聖子ちゃんカット”は、財務省時代から基本的に変わっていない。

片山氏と同じ東大卒で、財務官僚を経て、現在は信州大学特任教授・法学博士の山口真由氏は、フジテレビ「ｎｅｗｓイット！」に生出演し、片山氏について「従来の財務大臣とは全然違うタイプ。従来は調整型。（片山さんは）発信型なので、財務省との関係、調整とかがどう出るのか、注目ポイントだと思います」と話した。

閣僚名簿発表後、首相官邸に到着した片山氏は、青地に白、黒の横にストライプが入った迫力のあるジャケットに、サイドに太い白いラインが入った黒いワンピース姿。足元は黒いハイヒールで、いつもより巻き髪がしっかりしていた。

ＳＮＳ上では「財務大臣 片山さつき 高市さん積極財政やる気マンマンや！」「大丈夫か」「官邸に入ってく片山さつき氏のゆったりした足取りがめちゃくちゃ強そうに見える」などの声をはじめ、「片山さつきの髪型を見ると四半世紀前の一流を思い出す」「片山さつき氏にヘアスタイリストつけて〜」「もう何年もずっとお願いしているが、片山さつき大臣におかれましては美容室変えて！！これだけはどうしても譲れない マツエクはそのままでいいとおもいます」などの声もあがっている。