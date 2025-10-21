市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす22日からの天気のポイントです。

小野：

21日朝はこの秋一番の冷え込みで、日中も低めでしたが、この先1週間は、平年に近い気温に戻るでしょう。あす22日から24日・金曜日まで晴れますが、26日・日曜日からは雨が降りやすい天気でしょう。



22日朝9時の予想天気図です。

小野：

太平洋側に引き続き、長い前線が伸びるでしょう。大陸にある高気圧から、きょう21日と同じように北寄りの風が吹きますが、あす22日は、次第に晴れ間が出てくる見込みです。



気象台の週間予報です。

小野：

24日・金曜日までは晴れますが、25日・土曜日は雲が広がり、26日・日曜日からは雨が降るでしょう。今の時期の金沢の最高気温は20度、最低気温は12度くらいですので、平年に近い日が多いでしょう。



きょう21日に気象台から発表された3か月予報です。

小野：

気温は、11月は高め、12月と1月は、ほぼ平年並みです。



市川：

暖かい11月から、一気にいつもの12月の気温に下がるんですね。



小野：

気象台の方も注意するよう強調していました。降水量は、12月は平年並みか多いという予報です。



市川：

21日・22日もそうですが、体調管理に気を付けたいですね。