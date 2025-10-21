錦鯉・長谷川雅紀、ウィッグ装着の“別人級”ショットが話題「どこかの社長みたい」「誰かと」
【モデルプレス＝2025/10/21】お笑いコンビ・錦鯉の長谷川雅紀が20日、自身のX（旧Twitter）を更新。ウィッグを装着した自撮り写真を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】錦鯉・長谷川、カツラ装着で社長風“ふさふさ”ショット
スキンヘッド姿が印象的な長谷川は、19日に放送された「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）のVTR内でウィッグを装着し、登場していた。そして、今回「こーんにーちわーー！！おはようございます！！」とお馴染みのギャグを添えて、同番組のオフショットを公開。白髪混じりのウィッグを身に着け、満足げに微笑む自撮り写真を披露した。
この投稿を受け、ファンからは「誰かと思った！」「どこかの社長みたい」「議員にも見える（笑）」「ウィッグ被ると印象変わる」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
