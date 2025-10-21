山本舞香、美腹筋際立つコーデに反響「引き締まっててかっこいい」「健康的で素敵」
【モデルプレス＝2025/10/21】女優の山本舞香が21日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋が際立つコーディネートを公開した。
【写真】28歳美人女優、引き締まった美腹筋披露
「アウター可愛くて好き。ブルーのニットも好き」とつづり、Calvin Kleinのアイテムを着用したコーディネートを披露した山本。水色のニットを着用したカットでは、アンダーウェアを大胆に見せ、美しい腹筋を披露していた。
この投稿にファンからは「引き締まっててかっこいい」「圧巻のスタイル」「くびれのラインが綺麗」「健康的で素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
