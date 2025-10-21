この3か月、参院選での自公敗北、公明党の連立離脱、そして、維新との連立… 国の大きな転換点が訪れた形になりました。東海地方の国会議員たちは、情勢をどう見てきたのか直撃しました。

【写真を見る】“高市新総理”誕生に東海地方の議員は… 河村たかし氏｢トランプ大統領が来日 それが見もの｣ 国民･古川元久氏｢女性の総理が誕生したことは率直に良かった｣

（自民党 愛知14区・今枝宗一郎衆院議員）

Q.総裁選前から今枝議員は高市氏を推していた

「長いですね。激動の3か月だった。公明党と26年続いた連立が解消されたことが、一番衝撃だった」

（自民党 三重4区・鈴木英敬衆院議員）

Q.本会議場の雰囲気は？

「『高市早苗君 237票』と言われた時は、『おー』という感じだった」

Q.どんな総理になってほしいか

「まずは国民の皆さんが物価高で苦しんでいるので、経済を暮らしを良くする総理」

（自民党 比例東海・工藤彰三衆院議員）

「まず国民の目線。国民が何に困っているのか、どういうことを政治家に望んでいるのか、しっかりアンテナを広げて吸い上げて実行に移す」

「トランプ大統領が来日する。それが見もの」

また、自民と維新が手を結ぶ前には、玉木代表を総理にという動きもあった、野党・国民民主党は…



（国民民主党（愛知2区）古川元久代表代行）

「女性の総理大臣が誕生したことは、率直に良かったと思う。一日も早く私たちが訴える、手取りを増やす経済政策を実現して、物価高に苦しむ国民の皆さんの生活を少しでも楽にしていく」

さらに、76歳「総理を狙う男」はきょう…



（愛知1区・河村たかし衆院議員）

「高市早苗が部屋に入ってきて『グッドラック』と…『お兄ちゃん』とかなんとか言いましたよ」

Q.なんでお兄ちゃん？

「新進党（1995年頃）で一緒だったから。長いですよ、付き合いは」

Q.お兄ちゃんと呼んでくれた“妹”の高市さんに協力する？

「良い法案なら当然賛成します。トランプ大統領が来日する。それが見もの」

Q.英語も含めて高市さんに教えたらどうか

「How are you?I really love you tooで良いじゃないか」